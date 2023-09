Evian-les-Bains -Wasserflächen haben in der Geschichte des deutschen Fußballs immer wieder eine Rolle gespielt. Der Geist von Spiez entstand im Hotel Belvedere über dem Thunersee und geleitete die deutsche Mannschaft verlässlich zum WM-Triumph 1954. Die Fährfahrten über den Rio Joao de Tiba unter dem brasilianischen Sternenhimmel ins WM-Basislager Santo André gelten als zumindest mit-ursächlich für den WM-Sieg 2014. Und vom Ufer des Lago Maggiore aus gelangte die DFB-Elf im Jahr 2008 bis ins EM-Finale.



Als Fußballtorwart ist Manuel Neuer eine Erscheinung ohne Beispiel.

Der Bayern-Keeper hat kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen.

Nicht zu vergessen der Schluchsee im Schwarzwald, das skandalumtoste Quartier der Vizeweltmeister von 1982. Nun ist es also die Gemeinde Évian am Genfer See, und das örtliche Gewässer scheint bislang der einzige Grund, warum die DFB-Quartierscouts diese hinterste Ecke des zumeist so wundervollen Frankreich gewählt haben. Ein rätselhafter Ort ist das, ohne rechten Kern und voller leerer Häuser im Hang, an denen die Rollläden schon lange nicht mehr hochgezogen worden sind.

Neuer schwärmt vom EM-Quartier

Manuel Neuer kam am Donnerstag nach beharrlicher Nachfrage dennoch beinahe ins Schwärmen. "Ich habe einen kleinen Balkon an meinem Zimmer, von dem ich einen tollen Blick auf den See habe." Das Wetter sei zwar "nicht so perfekt", sagte der Münchner, während draußen ein weiterer Schauer niederging. Doch grundsätzlich sei es schon schön: "Kompakt, alles unter einem Dach", beschrieb Neuer und gab einen tiefen Einblick in die Glitzerwelt der Fußball-Superstars: "Dort ist auch das Restaurant, in dem es das Essen gibt, das wir Nationalspieler täglich zu uns nehmen."

Es verwundert ein wenig, dass Neuer am See zur Ruhe kommt. Sein eigenes Bauprojekt am Tegernsee ist jedenfalls derzeit ein wenig in Unruhe geraten. Dort lässt er gerade eine einem Weltmeister angemessene Villa errichten. Das Grundstück liegt in einer so genannten Georisikozone, das Landesamt für Umwelt befürchtet, dass im Falle eines Starkregens der Hang samt dort stehenden Gebäuden sowie dem Welttorhüter, so er denn daheim ist, zu Tal rutschen könnte. Der "Seegeist", Kolumnist der "Tegernseer Zeitung", schrieb neulich dazu: "Wenn der Leeberg einmal zu rutschen anfängt, wird ihn auch der beste Torhüter der Welt nicht halten können." Wenn der Seegeist da mal nicht irrt.

Eine Erscheinung im Tor

Als Fußballtorwart ist Manuel Neuer (30) eine Erscheinung ohne Beispiel. Er hat die Position neu definiert und erweitert. Seitdem spielt Deutschland grundsätzlich in Überzahl, was besonders im WM-Achtelfinale vor zwei Jahren gegen Algerien entscheidend war, als Neuer einen Konter nach dem anderen weit vor seinem Tor abfing.

Es ist mittlerweile zehn Jahre her, dass Mirko Slomka den Keeper vor einem Spiel gegen den FC Bayern zur Schalker Nummer eins machte, da war Neuer 20, und sein Kapitän Marcelo Bordon sagte später: "Mir soll in Deutschland einer einen besseren Torhüter zeigen." Das war der richtige Ansatz, aber etwas kurz gegriffen, denn auf der ganzen Welt findet sich heute kein besserer. 2013 wurde Neuer erstmals Welttorhüter, 2014 gewann er den Goldenen Handschuh. Er wirft so gewaltig ab wie Toni Schumacher, ist beweglich wie Jens Lehmann und hat die Präsenz eines Oliver Kahn. Und mittlerweile die Gelassenheit eines Profis, der alles gewonnen hat: Meisterschaften, den DFB-Pokal, die Champions League, die Klub-WM, die Weltmeisterschaft. Nur eine EM, die fehlt ihm noch.

Sorgen um die Verteidigung

Ob er die deutsche Elf am Sonntag in Lille zum Auftaktspiel gegen die Ukraine als Kapitän aufs Feld führen wird, hat Joachim Löw bislang nicht öffentlich gemacht, obgleich der Bundestrainer zugab, seine Entscheidung getroffen zu haben. Auch Neuer weiß noch nichts. "Für uns spielt es keine große Rolle, wer am Ende die Binde trägt. Für mich als Torwart ist ohnehin klar, dass ich Verantwortung übernehmen muss, nicht nur auf dem Platz", sagte Neuer am Donnerstag: "Ich verstehe meinen Job so, dass ich die jungen Leute leite, obwohl bei uns eine flache Hierarchie herrscht." Auch im Spiel übernehme er Führungsaufgaben, besonders vor seinem Tor, "damit da Ordnung herrscht".

Weil Mats Hummels nach seiner Verletzung noch pausiert und der erste Ersatzmann Antonio Rüdiger wegen eines Kreuzbandrisses abgereist ist, gab es zuletzt einige Sorgen um die Verteidigung. Doch die Defensive bereite ihm keine Sorgen, sagt Neuer. "Wir werden eine gute und funktionierende Abwehr im ersten Spiel haben. Da mache ich mir keinen Kopf."

