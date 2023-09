Die beiden noch verbliebenen Bundesligisten Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen müssen sich im Achtelfinale der Europa League auf gehörige Herausforderungen einstellen.

Der BVB muss gegen den derzeitigen Tabellenzweiten der Premier League, Tottenham Hotspur, antreten. Wie schon in der Runde der besten 32 gegen den FC Porto haben die Borussen zunächst Heimrecht und müssen im Rückspiel auf der Insel antreten. Bayer trifft auf den FC Villarreal, derzeit Tabellenvierter der spanischen Fußballmeisterschaft.

„Es werden enge Spiele“, prophezeite Bayer-Trainer Roger Schmidt am Freitag unmittelbar nach der Auslosung, die der ehemalige BVB-Profi Alexander Frei am Sitz der UEFA in Nyon vorgenommen hatte. Ebenfalls wie in der Zwischenrunde gegen Sporting Lissabon haben die Leverkusener im zweiten Duell Heimrecht. „Der Heimvorteil kann im Rückspiel bei uns besondere Leistungen hervorrufen“, betonte Schmidt.

Beide Teams hatten sich recht souverän für die nächste Runde qualifiziert, die am 10. und 17. März stattfindet. Das Viertelfinale ist für den 7. und 14. April angesetzt, das Halbfinale für den 28. April und den 5. Mai und das Finale im Baseler St. Jakob-Park für den 18. Mai.

Gipfeltreffen auf der Insel

Zu einem Gipfeltreffen mit Finalcharakter kommt es aber schon im Achtelfinale. Manchester United mit dem niederländischen Coach Louis van Gaal trifft auf den FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp. Das Hinspiel steigt in Liverpool, das Rückspiel im Old Trafford. Es sei das erste Mal, dass beide Clubs in einem europäischen Wettbewerb aufeinandertreffen, berichtete der FC Liverpool umgehend.

Klopp hatte mit seiner Mannschaft den FC Augsburg ausgeschaltet, ebenfalls ausgeschieden war am Donnerstagabend der FC Schalke 04 gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donzek.

Mehr deutsche Spieler werden im Achtelfinale dennoch im Einsatz sein. Der FC Valencia mit Weltmeister Shkodran Mustafi tritt zum spanischen Duell mit dem früheren Meister und ehemaligen Europa-League-Sieger Atlético Madrid an. Miroslav Klose muss mit Lazio Rom gegen Sparta Prag ran. Europa-League-Titelverteidiger FC Sevilla spielt gegen den Final-Gastgeber FC Basel. (dpa, sid)

Alle Begegnungen im Überblick

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur

FC Villarreal - Bayer 04 Leverkusen

FC Liverpool - Manchester United

FC Basel - FC Sevilla

Athletic Bilbao - FC Valencia

Sparta Prag - Lazio Rom

SC Braga - Fenerbahce Istanbul

Schachtjor Donezk - RSC Anderlecht