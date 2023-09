Dortmund -Donnerstagabend, 20.30 Uhr – ja, er ist es wahrhaftig. Der Mann, dessen Ankunft sie in Dortmund erwartet, aber auch gefürchtet haben. Ungewiss war ja, wie jener Augenblick wohl werden würde, in dem Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool den Signal-Iduna-Park betritt, wie er es bis zum vergangenen Sommer sieben Jahre lang als Verantwortlicher der Borussia getan hat?

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund ein Remis geholt.

In der 36. Minute brachte Origi die Gäste in Führung. Kurz nach der Halbzeit schlug Mats Hummels für den BVB zurück.

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League ist Klopp von den Fans im Signal-Iduna Park gefeiert worden.

Im Gespräch mit den BVB-Verantwortlichen wurde er emotional.

BVB-Fans begrüßen ihren Ex-Coach Jürgen Klopp im Signal Iduna Park. dpa

Die Antwort: einigermaßen unspektakulär. Viele der 65.848 Zuschauer erhoben sich und applaudieren – aber nur kurz. Dann gehorchten die Fans des BVB der zuletzt täglich, ach was, beinahe stündlich vorgetragenen Aufforderung des Vereinschefs Hans-Joachim Watzke: Harmonie, ja, aber bitte erst später. Zunächst stand schließlich ein Fußballspiel auf dem Programm, das es in sich hatte. Und als Jürgen Klopp das Stadion wieder verließ, ging er – und das war ja dann doch sehr diplomatisch – weder als Gewinner noch als Verlierer: Der BVB und der FC Liverpool trennten sich im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League 1:1 (0:1).

Origi bringt Liverpool in Führung

Begonnen hatte das Spiel mit einer Phase, in der beide Mannschaften respektvoll agierten und ihre jeweiligen Spielideen allenfalls ansatzweise umsetzten. Die Männer aus Liverpool attackierten – mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can in der Startelf – zunächst im Hochgeschwindigkeitsmodus, wie er aus Klopps Zeiten in der Bundesliga bestens bekannt ist.



Den Dortmunder Spielern wiederum hat Thomas Tuchel in den vergangenen Monaten erklärt, dass es nicht schadet, Ballbesitz nicht immer für maximale Dynamik nutzen, sondern auch mal geduldig zu agieren. Weil beide Ideen aber nur bedingt funktionierten, waren viele merkwürdige Fehlpässe zu bestaunen.



Jürgen Klopp weist Emre Can zurecht. AP

Der Borussia war die Abwesenheit ihrer Präzisionsquelle Ilkay Gündogan anzumerken. Wenn es aber gefährlich wurde, dann trotzdem nur vor dem Tor des FC Liverpool. Und weil die Chancen des BVB von ordentlicher Qualität waren, hätten die Gastgeber durchaus führen können. Ein Schuss von Henrich Mchitarjan wurde allerdings abgeblockt, danach verfehlte Marco Reus das Tor ebenso wie Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Freistoß. Und dann jubelten plötzlich die anderen: Divock Origi traf zum 1:0 für Liverpool. Die Dortmunder Defensive war in der 37. Minute nicht entschlossen genug – und schon landete der leicht abgefälschte Schuss des belgischen Stürmers im Tor.

Mats Hummels köpft zum Ausgleich

Die Führung des Tabellenneunten der Premier League hielt bis zum Pausenpfiff, weil Pierre-Emerick Aubameyang und Marcel Schmelzer bei guten Chancen aus nächster Tordistanz nicht trafen, ehe der Dortmunder Europa-League-Torwart Roman Weidenfeller gerade noch Origis zweiten Treffer verhinderte. Ja, am Ende war dann doch einiges los im ersten Durchgang.

dpa

Und genauso turbulent ging nahezu ohne Anlaufzeit weiter: Keine drei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da gelang Mats Hummels nach einer Flanke von Mchitarjan per Kopfball der Ausgleichstreffer. So weit, so verdient, doch an einem gewöhnlichen Tag wäre es rasch wieder vorüber gewesen mit der Dortmunder Freude. Was aber Roman Weidenfeller wenig später zeigte, war eben nicht gewöhnlich: Mit drei fantastischen Paraden innerhalb weniger Sekunden verhinderte der 35 Jahre alte Keeper gegen Philippe Coutinho und Nathaniel Clyne einen erneuten Dortmunder Rückstand.

Dortmunds Gonzalo Castro grätscht James Milner von Liverpool um. REUTERS

Erst danach wurde das Spiel erstmals für einen längeren Zeitraum ruhiger. Die Dortmunder hatten meistens den Ball, konnten damit gegen die früh und geschlossen attackierenden Gäste jedoch wenig anfangen.

Und um 22.58 Uhr war gewiss, dass es an diesem lange erwarteten Donnerstagabend keinen Sieger geben würde.