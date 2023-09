Der FC Liverpool hat sich gegen Villareal im Halbfinale der Europa League durchgesetzt.

Im Finale wartet nun der FC Sevilla auf das Team von Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp greift mit dem FC Liverpool nach dem Triumph in der Europa League. Der deutsche Trainer und sein Team bejubelten dank des 3:0 (1:0) über den FC Villarreal den Einzug in das Endspiel am 18. Mai in Basel gegen Titelverteidiger FC Sevilla.

Liverpool drehte im Halbfinale die 0:1-Hinspiel-Niederlage durch ein Eigentor von Bruno Soriano (7.) und die Treffer von Daniel Sturridge (63.) und Adam Lallana (81.) noch um. Sevilla siegte nach dem 2:2 in der Ukraine am Donnerstag im Rückspiel daheim 3:1 (1:1) gegen Schachtjor Donezk und kann zum dritten Mal nacheinander den kleinen Europapokal holen. Liverpool gewann den Wettbewerb letztmals 2001, als er noch UEFA-Pokal hieß.

Klopps zweite Titel-Chance

Klopp hat nach dem verlorenen Ligapokal-Finale in England die zweite Chance auf seinen ersten Titel mit dem FC Liverpool. Seine Mannschaft legte an der Anfield Road vom Anpfiff weg ein hohes Tempo vor, die erste Chance besaßen allerdings die Gäste. Mario Gaspar scheiterte in der fünften Minute aus aussichtsreicher Position an Torhüter Simon Mignolet. Nur zwei Minuten später hatte Liverpool die Hinspiel-Niederlage aber egalisiert. Bruno Soriano drückte eine Eingabe des Ex-Hoffenheimers Roberto Firmino unter Bedrängnis von Sturridge ins eigene Netz. Den Angriff eingeleitet hatte der genesene Nationalspieler Emre Can. Lallana traf nach Zuspiel von Kapitän James Milner den Ball nicht richtig und verpasste so das 2:0 (17.).

Jubel bei den Profis von Liverpool AP

Der Tabellen-Vierte aus Spanien deutete nur ab und an seine Gefährlichkeit an, mit Dauer-Pressing erzwangen die Reds immer wieder Ballverluste von Villarreal. Sturridge scheiterte zunächst noch an Schlussmann Alphonse Aréola (62.), wenige Sekunden später hatte der Angreifer mehr Glück. Allein vor Aréola schoss er den französischen Keeper zwar an, der Ball trudelte aber vom Innenpfosten die Linie entlang zum 2:0 ins Netz.

Überzahl ab der 71. Minute

Ab der 71. Minute waren Klopps Schützlinge auch noch in Überzahl, nachdem Victor Ruiz eine harte Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels sah. Lallana machte nach Vorarbeit von Firmino alles klar, danach herrschte wie beim 4:3 gegen Borussia Dortmund Feierstimmung.

Der FC Sevilla ging durch Kevin Gameiro schon in der neunten Minute in Führung, der französische Torjäger nutzte einen Ballverlust der Schachtjor-Abwehr aus. Das Team aus Donezk tat dann mehr nach vorn, Eduardo nutzte die erste gute Chance zum 1:1 (44.). Doch erneut Gameiro (47.) und Mariano (59.) mit einem sehenswerten Distanzschuss machten die kurzzeitigen Hoffnungen der Gäste zunichte. Eduardo verpasste per Kopf danach zumindest den Anschlusstreffer.