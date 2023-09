Dortmund -Bei der emotionalen Rückkehr des Meistertrainers Jürgen Klopp haben die Titelträume von Borussia Dortmund in der Europa League einen Dämpfer erhalten. Der BVB musste sich gegen den FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel mit einem 1:1 (0:1) begnügen und steht damit im Rückspiel am kommenden Donnerstag auf der Insel vor einer schweren Aufgabe.



Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund ein Remis geholt.

In der 36. Minute brachte Origi die Gäste in Führung. Kurz nach der Halbzeit schlug Mats Hummels für den BVB zurück.

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League ist Klopp von den Fans im Signal-Iduna Park gefeiert worden.

Im Gespräch mit den BVB-Verantwortlichen wurde er emotional.

Dortmunds Gonzalo Castro grätscht James Milner von Liverpool um. REUTERS

Nach dem Rückstand durch Divock Origi (36.) verhinderte Kapitän Mats Hummels (48.) mit seinem Kopfballtreffer immerhin die erste Dortmunder Niederlage im 17. Pflichtspiel des Jahres (14 Siege). Durch das Unentschieden blieb Liverpool unterdessen auch im elften Europa-League-Spiel in dieser Saison ungeschlagen.



Freundlicher Handschlag zwischen BVB-Coach Tuchel und seinem Vorgänger Jürgen Klopp nach dem Spiel. AFP

„Er will unsere Mannschaft und unsere Fans einlullen. Aber wir spielen nicht gegen unseren Freund Kloppo. Wir haben den Auftrag, Liverpool rauszufegen“, hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor der mit Spannung erwarteten Partie im seit Wochen mit 65.848 Zuschauern ausverkauften Signal Iduna Park gefordert.



Dortmund ohne Ilkay Gündogan

Erneut ohne Nationalspieler Ilkay Gündogan fand der achtmalige deutsche Meister zunächst aber nur schwer ins Spiel. In gewohnter Klopp-Manier agierten die Reds früh, was einige Ballverluste der Gastgeber zur Folge hatte. Nach einer Viertelstunde bekam das Dortmunder Spiel aber mehr Struktur, und sofort wurde es gefährlich.



Liverpools Divock Origi (M) erzielte das 0:1 im Signal Iduna Park. dpa

Nach schöner Vorarbeit von Julian Weigl und Marcel Schmelzer vergab Henrich Mchitarjan die große Chance zur Führung. Beim Schuss des Armeniers rettete Mamadou Sakho kurz vor der Linie (17.). Klopp, der das Spiel wie sein Nachfolger Thomas Tuchel meist stehend an der Seitenlinie verfolgte, sah zunächst kaum nennenswerte Offensivaktionen seines Teams.



Origi trifft für Liverpool

Bei einem Kopfball von Dejan Lovren war BVB-Torhüter Roman Weidenfeller, der in der Europa League den Vorzug gegenüber Roman Bürki erhält, zur Stelle (21.). Dortmund erhöhte den Druck, agierte in einigen aussichtsreichen Situationen aber zu unpräzise. Besonders Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang fand bei einigen vielversprechenden Möglichkeiten in Überzahl seinen Mitspieler nicht.



Herzliche Umarmung vor dem Spiel: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Liverpool-Coach Jürgen Klopp kennen sich aus jahrelanger Zusammenarbeit beim Revierklub. Bongarts/Getty Images

Das wurde bestraft: Nach einer Kopfballverlängerung von James Milner war die BVB-Defensive unsortiert, Origi ließ Weidenfeller keine Abwehrchance. Im Liverpool-Block brannten nach dem Führungstreffer die bengalischen Feuer, die Fans rasteten aus - aber Klopp verkniff sich den ganz großen Jubel. Ein kurzer Schrei, beide Fäuste zuckten den Hauch einer Zehntelsekunde hervor, dann stand er wieder mit Händen in den Hosentaschen an der Seitenlinie.



Hummels gleicht nach der Pause aus

„Das ist schon speziell, etwas Besonderes. Das lässt mich nicht kalt“, hatte Klopp vor dem Anpfiff erklärt. Seine Ex-Mannschaft brauchte einige Minuten, um sich vom Schock des Rückstands zu erholen. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal gefährlich. Aubameyang (45.+3) vergab aber ebenso wie Marco Reus (45.+4) den Ausgleich, im Gegenzug scheiterte Origi freistehend an Weidenfeller.



Jürgen Klopp weist Emre Can zurecht. AP

Dortmund kam mit Schwung aus der Pause. Nach einer Hereingabe von Mchitarjan war Hummels per Kopf mit dem Ausgleich zur Stelle. Die Begegnung nahm nun richtig Fahrt auf. Innerhalb weniger Sekunden verhinderte Weidenfeller gleich dreimal einen erneuten Rückstand. Die BVB-Anhänger peitschten ihre Mannschaft immer wieder lautstark nach vorne. Reus fand bei seinem Freistoß aber in Reds-Keeper Simon Mignolet seinen Meister (59.).

dpa

35 Minuten vor dem Anpfiff hatte Klopp unter dem Applaus der Südtribüne sein altes Wohnzimmer, aus dem er sich am 23. Mai 2015 nach sieben Jahren verabschiedet hatte, betreten. Er winkte schüchtern und klatschte in die Hände, anschließend plauderte er an der Mittellinie mit alten Bekannten und ließ das Stadion auf sich wirken. „Ich wusste kaum noch, wie die Gästekabine aussieht“, sagte Klopp, der dem BVB zuletzt am 31. Januar 2007 als Gegner gegenübergestanden hatte - damals noch als Trainer des FSV Mainz 05. (sid)

