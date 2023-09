Bayer Leverkusen musste eine bittere Niederlage einstecken.

Jürgen Klopps Mannschaft besiegte Manchester United hochverdient.

Bayer Leverkusen - FC Villareal 2:0

Bei der Rückkehr von Roger Schmidt auf die Trainerbank hat Bayer Leverkusen eine bittere Niederlage erlitten. Der Werksclub musste sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim FC Villarreal aus Spanien mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und steht damit vor dem Aus. Cedric Bakambu sicherte den Gastgebern am Donnerstagabend mit zwei Treffern (4./56. Minute) den Sieg.

Tin Jedvaj sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Bayer war bereits vor fünf Jahren im Achtelfinale gegen Villarreal ausgeschieden. Das Rückspiel steht in einer Woche in Leverkusen an. Coach Schmidt war zuletzt in der Fußball-Bundesliga drei Spiele lang gesperrt gewesen.

FC Liverpool - Manchester United

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp sind dem Viertelfinale in der Fußball-Europa-League ein gutes Stück näher gekommen. Liverpool besiegte Manchester United am Donnerstagabend im Achtelfinal-Hinspiel hochverdient mit 2:0 (1:0) und freute sich nach zuletzt vier Niederlagen gegen den Erzrivalen über einen Sieg.

Englands Nationalspieler Daniel Sturridge (20./Foulelfmeter) und der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (73.) sorgten für die Tore der Hausherren. Im ersten internationalen Duell der beiden englischen Traditionsclubs kam Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger erstmals nach seiner Knieverletzung bei ManUnited wieder zum Einsatz.





Weitere Ergebnisse:

Athletic Bilbao - FC Valencia 1:0

Sparta Prag - Lazio Rom 1:1

Schachtjor Donezk - RSC Anderlecht 3:1

FC Basel - FC Sevilla 0:0

Fenerbahçe - Sporting Braga 1:0

(dpa/sid)