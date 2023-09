Augsburg -Für Jürgen Klopp war die Rückkehr nach Deutschland wenig glanzvoll: Der 48-Jährige kam mit dem großen FC Liverpool beim kleinen FC Augsburg nicht über eine magere Nullnummer hinaus, hat aber dennoch beste Aussichten, das Achtelfinale in der Europa League zu erreichen. Der FCA benötigt dagegen am kommenden Donnerstag (25.2.) an der legendären Anfield Road schon ein kleines Wunder und mindestens ein Tor zum Weiterkommen. Die Mannschaft des früheren Dortmunders Klopp kontrollierte in einer umkämpften, spielerisch aber höhepunktarmen Partie weitgehend das Geschehen.

Bayer Leverkusen siegt verdient bei Sporting Lissabon.

Der FC Augsburg erkämpft sich ein Remis gegen den FC Liverpool.

Dem FC Schalke ist kein Tor gegen harmlose Gastgeber in der Ukraine gelugngen.

Für den BVB ist das Achtelfinale nach einem souveränen Sieg gegen den FC Porto zum Greifen nah.

Seltene Glanzpunkte

Glanzpunkte setzten Emre Can, Roberto Firmino und Co. jedoch zu selten, auch wenn die Reds nach der Pause aktiver wurden. Der FCA trat im größten Spiel der bisherigen Vereinsgeschichte sehr engagiert auf. In der Offensive fehlten jedoch der Mut und auch die Klasse. Allerdings musste der FCA bereits nach 23 Minuten Torjäger Raul Bobadilla, in der Gruppenphase mit sechs Treffern erfolgreichster Schütze, durch Caiuby ersetzen. Der 28-Jährige dürfte mit einer Verletzung am linken Oberschenkel auch am Sonntag für das Kellerduell des FCA bei Hannover 96 fraglich sein. Während Augsburg in der Liga gefordert ist, kann Liverpool am Wochenende regenerieren. In England steht FA-Cup an, Liverpool ist aber bereits ausgeschieden. Weinzierl, der sich vor dem Anpfiff angeregt mit Klopp unterhielt, nahm nach dem 1:3 im Derby gegen den FC Bayern gleich sechs Änderungen in seiner Startelf vor.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Jürgen Klopp mit Siegerelf von Aston Villa

Klopp vertraute dagegen der Mannschaft, die am Wochenende in der Premier League bei Aston Villa mit 6:0 gewonnen hatte. Und die Reds sahen sich gleich einmal einem FCA gegenüber, der früh attackierte und Liverpool so erst einmal in Verlegenheit brachte. Bereits in der 4. Minute kam Bobadilla zur ersten Chance. Sein Aufsetzer landete aber auf dem Tor. Auch in der Folge waren die Schwaben gegen den Traditionsklub von der Insel bemüht, Druck aufzubauen. Liverpool begann dagegen abwartend. Erst ein schwerer Patzer von Markus Feulner brachte die Gäste in aussichtsreiche Position. Marwin Hitz hatte mit dem Schüsschen des Ex-Hoffenheimers Firmino, im Sommer für 41 Millionen zum LFC gewechselt, aber keine Probleme (8.). Das Team von Jürgen Klopp, der mit Dortmund in der Bundesliga immerhin drei von vier Spielen in Augsburg gewinnen konnte (1 Remis), agierte fortan kontrollierter, ohne wirklich zu überzeugen.

Die Augsburger taten sich schwer, Möglichkeiten herauszuspielen. Im Mittelfeld fehlte ohne den verletzten Schlüsselspieler Daniel Baier etwas die Struktur und vorne oft auch die Wucht von Bobadilla - bis zur 45. Minute, als Alexander Esswein plötzlich alleine vor Simon Mignolet auftauchte, aber scheiterte. Ebenso frei stand Sturridge, der LFC-Star traf den Ball aber nicht richtig (54.). Liverpool drehte nun etwas auf und zwang FCA-Kapitän Paul Verhaegh fast zu einem Eigentor (59.). Hitz klärte gerade noch, wie auch gegen Alberto Moreno (70.). Vom FCA kam nicht mehr viel. Die beste Möglichkeit hatte Dong-Won Ji (86.), der nur den Außenpfosten traf.

Schalke ohne Tore in der Ukraine

Kopfballduell zwischen Augsburgs Caiuby und Liverpools Kolo Touré. imago/foto2press

Beste Torchancen, aber eine bessere Ausgangsposition leichtfertig vergeben: Der FC Schalke 04 muss um den Achtelfinaleinzug in der Europa League bangen. Die Königsblauen mussten sich am Donnerstag mit einem 0:0 bei Schachtjor Donezk begnügen. Damit benötigt der Bundesliga-Fünfte im Zwischenrunden-Rückspiel in einer Woche vor heimischer Kulisse einen Sieg, soll die Europacup-Tour nicht schon an der ersten Hürde im Jahr 2016 beendet sein.

Die Schalker hätten es sich einfacher machen können, wären sie nicht so fahrlässig mit ihren Torchancen umgegangen. Nicht einmal einen indirekten Freistoß aus fünf Metern Entfernung konnten die Gäste im Tor unterbringen (76.). Dazu machte Schachtjor-Keeper Andrej Pjatow weitere gute Gelegenheiten zunichte. Die Gastgeber beendeten dabei nach einer Gelb-Roten Karte für Aleksander Kucher das Spiel in Unterzahl (86.).

„Wer an einen Selbstläufer denkt, ist auf dem verkehrten Weg. Es wird höchstmögliche Konzentration nötig sein, um sich da durchzusetzen“, hatte Schalkes Trainer André Breitenreiter prophezeit. Und ein Selbstläufer wurde es in der Tat nicht.

Vor 25 000 Zuschauern in Lwiw - Donezk muss wegen der Unruhen in der Heimat seine Spiele in der Westukraine austragen - gingen die Schalker die erste Halbzeit zu gemächlich an. Es fehlte die nötige Konsequenz im Mittelfeld, dazu gab es zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel des Bundesligisten.

Schalke drückt im zweiten Durchgang

Der fehlende Spielrhythmus der Ukrainer, die ihr letztes Pflichtspiel Anfang Dezember ausgetragen hatten, machte sich zunächst nicht bemerkbar. Im ersten Durchgang besaß die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu gar die besseren Torchancen. So wurde S04-Keeper Ralf Fährmann einmal gegen Aleksander Gladkij zu einer Parade gezwungen (23.). Machtlos wäre der Schlussmann wohl beim Schuss von Viktor Kowalenko gewesen, der den Ball knapp neben das Tor setzte (29.).

Die beste Gelegenheit der Breitenreiter-Elf besaß Winter-Neuzugang Younes Belhanda, dessen Schuss Schachtjor-Kapitän Darijo Srna auf der Linie klärte (14.). Womöglich wäre ein Haken weniger zuvor erfolgversprechender gewesen. Belhanda agierte in der Offensive neben Eric-Maxim Choupo-Moting, der überraschend vor Klaas-Jan Huntelaar den Vorzug erhalten hatte.

Eine weitere Schalker Möglichkeit vergab noch Geburtstagskind Roman Neustädter, dessen Kopfball aber zu ungefährlich war (37.). Ansonsten blieben die Schalker Angriffsbemühungen zu durchsichtig, auch weil die Aktionen der Youngster Max Meyer und Leroy Sané nicht zwingend genug waren.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Schalke drückte und erspielte sich gute Möglichkeiten. Nach einer Flanke von Junior Caicara köpfte der freistehende Sané den Ball ganz knapp neben das Tor (48.). Dazu vergab Belhanda eine weitere Gelegenheit aus kurzer Entfernung (61.). Glück hatte Donezk, dass ein Tor von Joel Matip nach einem kleinen Rempler nicht gegeben wurde (67.). Und sechs Minuten später parierte Pjatow glänzend gegen Belhanda (73.).

So bleibt es eine knifflige Aufgabe für die Schalker im Rückspiel. Schon vor elf Jahren hatte sich Donezk als Stolperstein für den Bundesligisten im UEFA-Pokal erwiesen. Nach einem 1:1 hatte der Cup-Gewinner von 2009 mit einem 1:0 auf Schalke das Weiterkommen geschafft.

Das Knie von Karim Bellarabi rettet Bayer

Jubel bei Bayer nach dem 0:1. dpa

Mit seinem rechten Knie hat Karim Bellarabi Bayer Leverkusen einen großen Schritt Richtung Achtelfinale der Europa League gebracht. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel beim portugiesischen Tabellenführer und Pokalsieger Sporting Lissabon in der 25. Minute den Treffer zum 1:0 (1:0)-Erfolg.

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League gelang der Werkself von Trainer Roger Schmidt der erste uneingeschränkte Erfolg nach fünf sieglosen Europokalspielen. Zudem stimmten sich die drittplatzierten Rheinländer auf den Verfolger-Gipfel am kommenden Sonntag in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (2.) ein. Sporting, das ab der 74. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ruben Semedo in Unterzahl spielte, vermochte auch im fünften Duell Bayer nicht zu schlagen.

Die Leverkusener machten sich vor 26 201 Zuschauer im Estádio José Alvalade XXI die Partie auf dem Rasen zum Heimspiel. Die Gäste bestimmten das Geschehen nach Vorgabe von Trainer Roger Schmidt: „Der Schlüssel des Erfolgs wird sein, möglichst lange unser offensives Spiel auf den Platz zu kriegen.“ Das Fehlen von Torjäger Javier Hernández (Muskelverletzung) machten die Leverkusener wett - dank Einsatz, taktischer Disziplin und dem Knie von Bellarabi.

Voraus ging dem wichtigen Auswärtstreffer ein Klasse-Pass von Stefan Kießling. Der Leverkusener Angreifer legte den Ball in seinem 400. Einsatz für Bayer auf die rechte Seite. Von dort flankte Tin Jedvai den Ball in den Fünfmeterraum der Portugiesen. Sporting-Keeper Rui Patrício verharrte im Tor, am langen Pfosten beförderte Bellarabi den Ball mit dem rechten Knie ins Tor.

Harmlose Gastgeber auch in Halbzeit Zwei

Es war die zweite gute Gelegenheit der Leverkusener, bei der ersten hatte Kapitän Ömer Toprak einen Kopfball aus kurzer Distanz zu hoch angesetzt (14.). Das Pressing, das sich Trainer und Spieler vorgenommen hatten, zahlte sich aus. Der Gegner kam kaum zu Tormöglichkeiten. Die beste Chance vereitelte Bayer-Schlussmann Bernd Leno bei einem verdeckten Schuss von Jefferson (18.).

Viel mehr ereignete sich in der ersten Halbzeit nicht. Den Sporting-Profis fehlte im Angriff die Intensität, Trainer Jorge Jesus hatte sich überraschend gegen einen Startelf-Einsatz seines algerischen Top-Torjägers Islam Slimani (22 Pflichtspieltore in dieser Saison) entschieden. Bayer hingegen kompensierte weitgehend auch den Ausfall des gesperrten Kevin Kampl im Mittelfeld.

Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren keine Akzente setzen, von einer großen Offensive konnte ebenfalls keine Rede sein. Stattdessen verpasste Leverkusen das 2:0. Nach einem Freistoß von Calhanoglu scheiterte Admir Mehmedi an Torwart Rui Patricio (58.).

Wenig später reagierte Sporting-Coach Jesus auf die Komplett-Flaute seines Angriffs und brachte Slimani. Ohne Erfolg, zumal Lissabon die letzte Viertelstunde wegen des Platzverweises nur noch zu zehnt auf dem Platz. Bayer ließ nicht nach, wollte noch einen Treffer. Mehmedi zwang Rui Patricio erneut zu einer Glanztat (77). Drei Minuten vor Schluss knallte ein Bellarabi-Distanzschuss an den Pfosten, am Ende blieb es bei seinem Tor mit dem Knie.

Dortmund nach souveränem 2:0 mit einem Bein im Achtelfinale

Beeindruckende Choreographie auf der Südtribüne vor dem Anpfiff. dpa

Premieren-Torschütze Lukasz Piszczek und Marco Reus haben Borussia Dortmund die Tür zum Europa-League-Achtelfinale weit geöffnet. Das Duo schoss den 2:0 (1:0)-Sieg für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Zwischenrunden-Hinspiel gegen den FC Porto am Donnerstag heraus und verschaffte dem BVB damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche. Damit blieb der BVB - von vielen Experten als Mitfavorit auf den Titel in Europas zweiter Klasse gehandelt - auch im sechsten Spiel des Jahres 2016 ungeschlagen. Zugleich durfte sich der BVB über das gute Comeback von Nuri Sahin nach fast einjähriger Verletzungspause freuen.

Piszczek brachte die Dortmunder mit seinem ersten Europacup-Tor für die Schwarz-Gelben bereits in der sechsten Minute in Führung, Marco Reus stellte in der zweiten Halbzeit den Endstand her (71.).

Lukasz Piszczek netzt zum 1:0 ein. Bongarts/Getty Images

„Wir werden auf allerhöchstem Niveau geprüft und fühlen uns dazu bereit“, hatte Thomas Tuchel vor dem Spiel mit Champions-League-Charakter gesagt. Und so gingen die Schwarz-Gelben das Duell mit dem zweimaligen Königsklassen-Gewinner auch an. Vor 65 851 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion übernahm der BVB direkt die Initiative, setzte die Portugiesen unter Druck und erspielte sich gleich gute Tormöglichkeiten.

Schon nach vier Minuten wurde es für die Portugiesen erstmals brenzlig. Nach einer feinen Kombination über Mats Hummels und Marcel Schmelzer konnte Porto-Verteidiger Bruno Martins Indi aber gerade noch vor dem einschussbereiten Pierre-Emerick Aubameyang klären. Zwei Minuten später war es aber doch passiert. Nach einer Ecke von Vorlagen-König Henrich Mchitarjan tauchte Piszczek völlig frei vor Keeper Iker Casillas auf. Den ersten Schuss konnte der frühere Welttorhüter von Real Madrid noch parieren, beim anschließenden Kopfball des Polen war er aber machtlos.

Dortmund kontrolliert das Spiel

Die Dortmunder schalteten in der Folgezeit einen Gang zurück und kontrollierten das Spiel. Die ganz großen Chancen blieben bis zur Pause aber aus. Einzig Shinji Kagawa kam noch zu einer Gelegenheit, als er aus 14 Metern den Ball knapp neben das Tor setzte (32.).

In der Defensive zeigten die Dortmunder ihre neu gewonnene Qualität. Hatte die Tuchel-Mannschaft in der Hinrunde oftmals Gegentore zugelassen, standen Hummels und Co. diesmal sicher. So dauerte es bis zur 34. Minute, ehe die Portugiesen durch Sergio zu ihrem ersten Torschuss kamen. Der Schuss war allerdings kein Problem für Roman Bürki, der den in der Europa League gesetzten Torhüter-Kollegen Roman Weidenfeller vertrat. Der Keeper fiel wegen einer Erkältung aus, wie auch Mittelfeldstratege Ilkay Gündogan.

Dafür durfte sich Sahin über seinen ersten Einsatz seit dem 28. Februar 2015 (3:0 gegen den FC Schalke 04) freuen. Den Deutsch-Türken hatte eine langwierige Leistenverletzung aus der Bahn geworfen, sein Comeback konnte sich aber sehen lassen. Sahin fügte sich problemlos ins Team ein, ehe er nach 57 Minuten ausgewechselt wurde.

Zu der Zeit war das Spiel längst verflacht. Den Dortmundern fehlt es ein wenig an Tempo und Kreativität. Aber auch die Portugiesen brachten in der Offensive wenig zustande. So dauerte es bis zur 64. Minute, ehe Dortmund durch Reus mal wieder zu einer Torchance kam.

Reus war einer der Aktivposten - und kurz darauf belohnte er sich selbst. Nach einer erneuten Vorlage von Mchitarjan kommt Reus zum Abschluss, seinen abgefälschten Schuss kann Casillas nicht mehr parieren. Kurz vor Schluss hätte Mchitarjan mit einem Kopfball an den Pfosten das Ergebnis noch klarer gestalten können (85.). (dpa)