Köln -Es ist ein Mittwochvormittag, an dem sich die Ereignisse überschlagen. Die „Bild“-Zeitung meldet, dass BVB-Coach Jürgen Klopp den Verein um Vertragsauflösung gebeten habe. Borussia Dortmund ohne Jürgen Klopp – unvorstellbar. Der Trainer, der den Verein aus dem tristen Mittelmaß zunächst zurück an die nationale und – zumindest vorübergehend – auch in die internationale Spitze geführt hat. Am Nachmittag bestätigten Verein und Trainer auf einer emotionalen Pressekonferenz das Ende der Zusammenarbeit.

Borussia Dortmund tritt am Abend im Rückspiel des Europa League-Viertelfinals beim FC Liverpool an.

Am Freitag jährt sich die Pressekonferenz zum Klopp-Rücktritt beim BVB zum ersten Mal.

Der BVB veränderte Spielweise und Herangehensweise unter Thomas Tuchel radikal.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Borussia Dortmund und Jürgen Klopp sind über die sieben gemeinsame Jahre dermaßen miteinander verschmolzen, dass sie mancherorts schon als eins betrachtet wurden. Dortmund könne nicht ohne Klopp und Klopp könne nicht ohne Dortmund, so eine nicht selten geäußerte Meinung.

Die nur Tage später bekanntgegebene Verpflichtung von Thomas Tuchel als Nachfolger löste innerhalb der BVB-Fanszene wenig Begeisterung aus. Dieser als schwierig geltende Fußballtrainer, der im Jahr zuvor einen unrühmlichen Abgang aus Mainz hingelegt hatte, um sich ein „Sabbatical“ zu nehmen, sollte den charismatischen Menschenfänger ersetzen.

Zwar hatte Tuchel die (indirekte) Klopp-Nachfolge in Mainz bereits erfolgreich angetreten, dennoch traute man dem damals 41-Jährigen vielfach nicht zu, die Arbeit Klopps bei einem zum „Big Player“ gereiften Klub nahtlos weiterzuführen. Tuchel, ein ausgesprochen ehrgeizig wie intelligenter Fußballlehrer, hat ebendas auch nicht gemacht – und zwar bewusst und aus Überzeugung. Das lässt sich an allererster Stelle auf dem Platz feststellen.

Keine „Pressing-Maschine“ mehr

Von der vielzitierten „Pressing-Maschine“ ist schon im ersten Jahr der „Nach-Klopp-Ära“ nicht mehr viel zu sehen. Der BVB jagt Ball und Gegner nicht mehr hinterher „als gäbe es keinen Morgen mehr“ (Zitat Klopp), rennt nicht mehr wie die Duracell-Hasen. „Der beste Spielmacher ist das Gegenpressing“, beschrieb Klopp seine bevorzugte Spielweise in schöner Regelmäßigkeit. Tuchel sieht das anders.

Anstatt durch beschriebene Eigenschaften Chaos in gegnerischen Abwehrreihen zu stiften, setzt Tuchel auf einen geordneten, strukturierten und zuweilen sehr geduldig anmaßenden Spielaufbau mit viel Ballbesitz und Dominanz. Eine sachliche Herangehensweise, die sich auf den gesamten Verein übertragen hat.

Tuchel kann sich sachliche Herangehensweise erlauben

Jüngstes Beispiel: Revierderby. Thomas Tuchel rotierte im „Sandwich-Spiel“ zwischen den Spielen gegen den FC Liverpool acht Spieler aus der Mannschaft. Reservisten wie Leitner, Pulisic, Ramos und Co. durften im Duell mit dem Nachbarn aus Gelsenkirchen von Beginn an ran. Klares Zeichen von Tuchel: Ein Weiterkommen in der Europa League ist wichtiger als ein Derbysieg. Das mag zwar in Ultra-Gruppierungen nicht auf Gegenliebe stoßen, die breite Anhängerschaft weiß der BVB-Coach aber mittlerweile hinter sich.

Diese Herangehensweise könnte sich Tuchel wohl nicht erlauben, wenn er nicht eine sportlich herausragende Premierensaison in Dortmund hingelegt hätte. Platz 2 in der Bundesliga mit Rekordpunktzahl, schadlos durch die teils zähen Europa League-Runden spaziert, dazu das DFB-Pokal-Halbfinale: Niemand konnte nach der missratenen vergangenen Saison eine solch imposante Wende vorhersehen.

Selbst eine Götze-Rückkehr ist plötzlich denkbar

Mario Götze fristet beim FC Bayern ein Reservisten-Dasein. dpa

Die neue Sachlichkeit spiegelt sich nun offenbar auch in Transferplänen wieder. Eine Rückkehr des geschassten Mario Götze, der 2013 von Borussia Dortmund zum damals größten Rivalen nach München wechselte, scheint plötzlich wieder möglich. Der Nationalspieler fristet ein Reservisten-Dasein beim Rekordmeister, kommt in wichtigen Spielen nicht oder nur wenig zum Einsatz.

Nach seinem Wechsel wurde jedes Gastspiel Götzes in Dortmund zum Spießrutenlauf. Der Ex-Dortmunder konnte nicht mal mehr sein Aufwärmprogramm vor der Südtribüne abspulen, musste sich teils in den Stadionkatakomben auf seine Einwechslungen vorbereiten.

Als sich die Gerüchte über eine Rückkehr des Dortmunder Eigengewächses konkretisierten, war von Götze-Hassern allerdings nicht mehr viel zu hören. Ein Plakat im Heimspiel gegen Werder Bremen drückte den Unmut lediglich kurz aus. Die Verantwortlichen halten sich in der Personalie auffällig zurück. Weder Watzke oder Zorc, noch Tuchel selbst dementieren ein Interesse oder schließen eine Rückkehr aus. Das hat sich in der Vergangenheit noch anders angehört.

Flops blühen auf

Am BVB-Kader hat Thomas Tuchel im vergangenen Sommer kaum geschraubt. Der neue Coach setzte trotz der schweren Formkrise im Vorjahr auf bewährte Kräfte. Julian Weigl, Roman Bürki, Gonzalo Castro und Joo-Ho Park kosteten zusammen rund 20 Millionen Euro. Ciro Immobile, Kevin Großkreutz, Mitchell Langerak, Kevin Kampl, Milos Joijic und Jakub Blaszczykowski wurden abgegeben, Sebastian Kehl beendete seine Karriere. Gewöhnliche Transferaktivitäten – ein Umbruch sieht anders aus.

Dennoch formiert sich scheinbar ein neues Team auf dem Rasen. Henrich Mchitarjan blüht plötzlich auf, Adrian Ramos erweist sich als Trumpf in der Hinterhand, Pierre-Emerick Aubameyang schießt Tor um Tor und Marcel Schmelzers Flanken finden ab und zu auch wieder den eigenen Mann: Einigen Akteuren scheint der Wechsel auf der Trainerposition neuen Aufschwung gegeben zu haben.

„Anfield wird brennen“

Ohne Frage wäre der Aufschwung des Vereins in die Spitze ohne die Emotionalität Jürgen Klopps nicht möglich gewesen. Kaum einer versteht es so gut, die Massen und das eigene Team dermaßen für eine Art Fußball zu begeistern wie Klopp. Beim FC Liverpool geht er nun einen ähnlichen Weg. Die Antritts-Pressekonferenz wurde gefeiert, der zweite deutsche Premier League-Trainer nach Felix Magath inszenierte sich als „The Normal One“. Klopp ist einer für „The Kop“. Trotz des sportlich durchwachsenen Starts beim LFC wird der Coach gefeiert.

Die Rückkehr zum BVB am vergangenen Donnerstag bildete dann den vorläufigen Höhepunkt. Der BVB wurde urplötzlich aus seiner neu gewonnenen Sachlichkeit gerissen, wirkte wie gehemmt. Jürgen Klopp kündigte im Anschluss an das für sein Team gute Ergebnis an: „Anfield wird brennen“. Das muss man ihm glauben. Auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel legte er nach: „Unser Vorteil ist nicht das Auswärtstor, unser Vorteil ist Anfield.“ Wen er damit anspricht, ist klar: die eigenen Fans, die ihre Mannschaft pushen und eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen sollen. Liverpool muss die Dortmunder erneut aus ihrer Mitte reißen. Denn Jürgen Klopp weiß eines ganz genau: Wenn der BVB ein sachliches Spiel auf den Platz bekommt, ist er dem Gegner heute Abend überlegen.

Das könnte Sie auch interessieren: