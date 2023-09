Berlin -Mitten in ihrer existenziellen Krise bekommt die EU Unterstützung von wichtiger Seite: Bei jungen Europäern wächst länderübergreifend die Zustimmung zur Europäischen Union. Das zeigt eine neue repräsentative Jugendstudie im Auftrag der Tui-Stiftung. Mehr als zwei Drittel (71 Prozent) der Befragten aus sieben Ländern würden demnach im Falle eines Referendums gegen den Austritt ihres Landes und für den Verbleib in der EU stimmen.



Auswirkungen des Brexit?

Bei der Vorgängerstudie 2017 waren es nur 61 Prozent. „Die wachsende Zustimmung zu Europa hätte ich in diesem Maße nicht erwartet“, sagte Elke Hlawatschek, Geschäftsführerin der Tui-Stiftung, bei der Vorstellung der Studie am Donnerstag in Berlin. „Vielleicht hat uns der Brexit aufgeweckt.“ Für die Erhebung hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov 6080 junge Europäer zwischen 16 und 26 Jahren befragt.



Nicht nur die Zustimmung zur EU wächst, sondern auch die Identifikation der jungen Menschen mit Europa. So versteht sich nur noch etwa jeder Dritte (34 Prozent) ausschließlich als Bürger seines Heimatlandes. 2017 waren es noch 42 Prozent. In Deutschland sank der Anteil nur leicht von 37 auf 36 Prozent der Befragten. Stärker ausgeprägt ist der Trend in Frankreich, wo sich nur noch jeder Vierte ausschließlich als Französin oder Franzose begreift (2017: 47 Prozent). Für Elke Hlawatschek ist das jedoch kein Grund, um sich zurückzulehnen: „Wir fürchten, dass diese positive Seite nach wie vor fragil ist“, sagte sie. „Europa und auch die Demokratie müssen weiter erklärt werden.“



Populistische Einstellungen auf dem Prüfstand

Deutlich machen das weitere Ergebnisse der Befragung. Erstmals wurden mit der aktuellen Jugendstudie populistische Einstellungen unter den jungen Europäern gemessen. Die Ergebnisse variieren: Während sieben Prozent der jungen Deutschen populistische Tendenzen zeigen, sind es in Frankreich 21 Prozent. In Polen gilt das sogar für knapp jeden Vierten (23 Prozent).



Um die populistischen Tendenzen messen zu können, wurden fünfzehn Fragen zu verschiedenen Themen gestellt – etwa zu Anti-Elitarismus („Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung macht“) oder zum Verständnis des Volkes als Einheit („Die einfachen Leute ziehen alle an einem Strang“). Wer 12 von 15 Aussagen zugestimmt hat, wird als populistisch eingestuft. Ob es um rechten oder linken Populismus geht, wurde nicht erhoben.



Besonders der Zweifel an der Demokratie ist es, der diese jungen Menschen auszeichnet. 39 Prozent der Befragten mit populistischen Tendenzen glauben, dass das politische System in ihrem Land so schlecht funktioniert, dass radikale Veränderungen notwendig sind. Nur 13 Prozent denken, dass es im Großen und Ganzen so funktioniert wie es sollte. „Für populistisch eingestellte Jugendliche ist die Staatsform Demokratie vielfach ein inhaltsleerer Begriff“, erklärte Marcus Spittler vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), der die Studie begleitet hat. Man müsse zwar nicht gleich vom Zerfall der Demokratie sprechen. „Aber man kann sich fragen, ob der Verfahrenskonsens für die Demokratie bröckelt.“

Kaum Vertrauen in Facebook

Daneben wurde mit der zweiten Studie auch die Mediennutzung im Detail abgefragt – mit überraschenden Ergebnissen. Zwar informieren sich die meisten jungen Europäer online (82 Prozent) und knapp jeder Zweite von ihnen (44 Prozent) über Facebook. Trotzdem vertrauen dem sozialen Netzwerk nur 17 Prozent. In Deutschland genießt Facebook das geringste Vertrauen aller abgefragten Informationsquellen (acht Prozent). Demgegenüber vertrauen 37 Prozent der befragten Europäer gedruckten Tageszeitungen und Nachrichtenmagazinen – als tatsächliche Informationsquelle sind sie aber nicht mal für jeden Dritten (30 Prozent) zentral.



2019 will die Tui-Stiftung die Studie erneut durchführen lassen. Erste Erkenntnisse gibt es aber jetzt schon: „Wir wollen mit sozial benachteiligten Jugendlichen ins Gespräch über Europa kommen“, kündigte Stiftungs-Geschäftsführerin Hlawatschek an. Ab September 2019 sollen dazu zunächst in Köln, Darmstadt und Dresden gemeinsam mit Trägern der kommunalen Jugendarbeit konkrete Angebote entwickelt werden.