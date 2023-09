London -Nach dem britischen Austrittsvotum kommen sechs Außenminister der Europäischen Union am Samstag in Berlin zu einem Krisentreffen vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche zusammen. Die Ressortchefs der sechs „Gründerstaaten“ - Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Länder - beraten über die komplizierten Folgen des EU-Referendums in Großbritannien. Einen Anfang vom Ende der EU durch den Brexit sah EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker „mit Sicherheit nicht“, wie er der „Bild-Zeitung (Samstag) sagte.



Politiker aus allen großen Mitgliedstaaten der EU kritisieren das britische Austrittsvotum.

Am Samstag treffen sich Außenminister der EU zu Gesprächen in Berlin, am Montag kommt Kanzlerin Merkel mit Staats- und Regierungschefs zusammen.

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsame Vorschläge zur Weiterentwicklung der EU vorlegen. Im Entwurf für eine gemeinsame Berliner Erklärung ist von einer „flexiblen Union“ die Rede, die Raum lassen soll für Partnerländer, die weitere Integrationsschritte noch nicht mitgehen können oder wollen. So soll eine Entwicklung wie in Großbritannien in anderen EU-Staaten verhindert werden. Die sechs Staaten hatten 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet, die Vorläuferorganisation der EU.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Juncker fürchtet weitere Austritts-Referenden

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker befürchtete unterdessen weitere Austritts-Referenden in anderen Ländern. Derartiges sei nicht auszuschließen, „da Populisten in der Regel keine Gelegenheit auslassen, um mit viel Lärm für ihre Anti-Europa-Politik zu werben“, sagte Juncker in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung (Samstag). Allerdings könnten die Auswirkungen des britischen Referendums „solch plumper Hetze“ schnell ein Ende bereiten. „Es dürfte sich nämlich rasch zeigen, dass es Großbritannien in der EU besser ging - wirtschaftlich, sozial und außenpolitisch“, sagte Juncker.



Bundesjustizminister Heiko Maas schließt derweil für Deutschland eine Abstimmung wie in Großbritannien aus. „Das deutsche Grundgesetz sieht ein Referendum über die Mitgliedschaft in der EU nicht vor“, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). Allerdings müsse die Politik auch „keine Angst vor einer solchen Abstimmung in Deutschland zu haben“, denn die Haltung der Menschen sei hierzulande „zumindest momentan deutlich proeuropäischer“.



Rufe nach neuem EU-Vertrag

EU-Kommissar Günther Oettinger lehnt rasche Änderungen der EU-Verträge ab. „In den nächsten vier Jahren sehe ich keine Chance, das Primärrecht zu ändern“, sagte Oettinger der Deutschen Presse-Agentur. Mit Primärrecht sind die EU-Verträge gemeint. „Das wäre für Rechtspopulisten eine Steilvorlage, um das Projekt Europa zu demontieren“, argumentierte Oettinger. Als Reaktion auf das britische Referendum wurden bereits Rufe nach einem neuen EU-Vertrag laut. So sprach sich Frankreichs konservativer Parteichef und Ex-Präsident Nicolas Sarkozy für eine weitreichende Neugründung der EU aus.



Mitten in der schwersten Krise der EU hatte die Mehrheit der Briten am Donnerstag für den Austritt gestimmt. Nach einem erbitterten Wahlkampf entschieden sich 51,9 Prozent für den Bruch mit Brüssel. Die Angst vor weiterer Zuwanderung und die Sorge um die nationale Souveränität hatten dem Brexit-Lager starken Zulauf beschert. Premierminister David Cameron, der für einen Verbleib geworben hatte, kündigte am Freitag seinen Rücktritt bis spätestens Oktober an. Er versicherte zugleich, dass Regierung und Parlament den Volkswillen respektieren und mit der EU den Austritt aushandeln werden.



Maas: „Europa nicht den rechten Spaltern überlassen“

Juncker übte heftige Kritik an Cameron wegen dessen Rolle bei dem Referendum. „Denn wenn jemand von Montag bis Samstag über Europa schimpft, dann nimmt man ihm auch am Sonntag nicht ab, dass er überzeugter Europäer ist“, sagte Juncker der „Bild“.



Auch Justizminister Heiko Maas (SPD) warnte davor, Europa „den rechten Spaltern zu überlassen“. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstagsausgaben), der Polarisierung müssten sich alle Demokraten entschieden entgegen stellen. „Scheitert Europa, dann schadet das unserer Demokratie.“

Martin Schulz kritisiert David Cameron

Großbritanniens Premierminister David Cameron zog nach dem Referendum die Konsequenzen und kündigte seinen Rücktritt bis Oktober an. Dazu sagte Parlamentspräsident Schulz, dieser hinausgezögerte Rücktritt sei „skandalös“. Damit werde „zum wiederholten Male ein ganzer Kontinent in Geiselhaft genommen“ für die parteiinternen Überlegungen der britischen Konservativen, sagte Schulz in der ARD.

Dasselbe habe er bereits vor drei Jahren mit der Ankündigung des Brexit-Referendums getan. Nun halte Cameron Europa erneut hin. „Man kann einen Parteitag auch morgen früh einberufen, wenn man das will“, kritisierte Schulz. Juncker machte den Premier darüber hinaus mitverantwortlich für das Ergebnis des Referendums, das nicht verwunderlich sei. „Wenn jemand von Montag bis Samstag über Europa schimpft, dann nimmt man ihm auch am Sonntag nicht ab, dass er überzeugter Europäer ist“, sagte Juncker der „Bild“-Zeitung.

Merkel berät am Montag mit Staats- und Regierungschefs im Kanzleramt

Am Rande des Brüsseler EU-Gipfels am Dienstag und Mittwoch soll es ein „informelles Treffen“ der 27 verbleibenden EU-Staaten geben - dann also erstmals ohne Großbritannien. Für Montag lädt Kanzlerin Angela Merkel zu Gesprächen nach Berlin ein. Im Kanzleramt werden Frankreichs Präsident François Hollande, Italiens Regierungschef Matteo Renzi sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet.



Die EU erlebt angesichts von Finanzkrisen und Flüchtlingsandrang sowie Arbeitslosigkeit und schlechter Wirtschaftslage in vielen Ländern die schwerste Belastungsprobe ihrer Geschichte. Hinzu kam in den vergangenen Monaten das Erstarken rechtspopulistischer und europakritischer Kräfte. Diese Rechtsparteien bejubeln das Votum der Briten. Deren Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent. Insgesamt stimmten 17,4 Millionen Wähler für den Brexit, 16,1 Millionen dagegen.



Ratingagenturen stufen Großbritannien herab

Die US-Ratingagentur Moody's senkte unterdessen die Aussichten für die Kreditwürdigkeit Großbritanniens. Moody's stufte die Bonität am Freitag zwar unverändert mit Aa1 ein, erklärte aber, die Entscheidung für den Brexit könne der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes schaden. Während der Jahre, in denen London seine Beziehungen zur EU neu aushandeln müsse, seien „erhöhte Unsicherheit, geringeres Vertrauen und geringere Ausgaben und Investitionen“ zu erwarten, erklärte Moody's.



DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der „Frankfurter Rundschau“ vom Samstag, er erwarte zwar nicht zwingend einen „abrupten wirtschaftlichen Einbruch“ in Deutschland, wohl aber einen „schleichenden“, dessen Umfang sich erst in den kommenden Monaten zeigen werde. „Die Realwirtschaft wird unter Druck geraten“, fügte Hoffmann hinzu. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, erwartet ebenfalls negative Effekte für die deutsche Wirtschaft. (afp, dpa)