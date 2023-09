Die roten Ziegel strahlen Wärme aus. Arkaden, große Fenster, Loggien und die in Berlin seltenen Laubengänge vor den Wohnungen wechseln sich ab. Es ist keine 08/15-Architektur, die das Büro „Robertneun Architekten“ für ein neues Wohn- und Geschäftshaus sowie ein Nahversorgungszentrum in der Europacity am Hauptbahnhof vorgelegt hat.

Mit dem Bau des bis zu 35 Meter hohen Gebäudes will das Unternehmen Quartier Heidestraße GmbH schon in diesem September beginnen, kündigte Geschäftsführer Thomas Bergander am Montag an. Denn das neue Haus an der Heidestraße soll zusammen mit einem angrenzenden Stadtplatz das Herzstück des künftigen Stadtquartiers werden.

8,5 Hektar ist das Quartier groß. Es gehört zur Europacity und erstreckt sich westlich der Heidestraße bis heran an die Gleisanlagen der Deutschen Bahn zum Hauptbahnhof. Insgesamt 860 Wohnungen will Bergander auf dem Areal bauen. Sie sollen durch einen 550 Meter langen Riegel aus Bürohäusern, der parallel zur Bahntrasse errichtet werden soll, vom Lärm der Züge abgeschirmt werden. Insgesamt sind in dem Quartier 175.000 Quadratmeter Büroflächen geplant.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Treffpunkt im neuen Stadtquartier

Das Nahversorgungszentrum. ROBERTNEUN Architekten

Auftakt für die neue Entwicklung wird zunächst das backsteinerne Nahversorgungszentrums sein. Im Erdgeschoss soll ein großer Supermarkt mit 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche eingerichtet werden. Auch am Stadtplatz daneben wird es hinter Arkaden Läden und Boutiquen, Restaurants und Cafés geben, die im Sommer ihre Tische und Stühle auf dem Platz aufstellen können.

Der Stadtplatz und das Einkaufszentrum sollen zu einem Treffpunkt in dem neuen Stadtquartier werden, sagt Bergander. Zu dem Vorhaben gehören auch ein Bürohaus an der Heidestraße. In den anderen drei Häusern des Blocks werden zudem 170 Mietwohnungen entstehen, die eineinhalb bis vier Zimmer groß sind. Nach Angaben von Bergander steht noch nicht fest, wie hoch die Mieten sein werden.

Die Backsteinarchitektur ist das Ergebnis eines Wettbewerbs des Investors zusammen mit dem Senat, den Robertneun Architekten kürzlich gewonnen haben. Wie Architekt Nils Buschmann sagt, werde es im Hof vor allem Balkone geben, an den Außenfassaden eher Loggien mit Glasverkleidung, um die Bewohner vor Lärm zu schützen.

„Ich bin froh, dass an dieser zentralen Stelle des Gebiets ein so markantes Gebäude entsteht“, sagt Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Charmant findet sie vor allem die Laubengänge, durch die am Stadtplatz eine Art öffentliche Seite des Wohnhauses entstehe. Auch lobt sie, dass sich die Ziegelfassade auf die industrielle Vergangenheit des Gebiets beziehe. Die ist aber nicht mehr zu erkennen.

Ein paar hundert Meter entfernt steht zwar noch ein alter Getreidespeicher und auch an der Lehrter Straße sind einige Backsteinhäuser erhalten. Ansonsten ist der nördliche Teil der Europacity bis hin zur Perleberger Brücke derzeit nur eine große Brachfläche.

Bis zu 14 Etagen

Nach den Vorstellungen von Thomas Bergander wird sich das in den nächsten Jahren rasant ändern. So wird für den Bürotrakt an der Bahntrasse schon Anfang März ein weiterer Wettbewerb entschieden. Dort werden die Häuser mal sieben Etagen hoch, dann gibt es in regelmäßigen Abständen Hochhäuser mit 12 Geschossen, eines hat sogar 14 Etagen.

Für ein weiteres Grundstück wird im Mai der nächste Wettbewerb entschieden, dort sind 215 Sozialwohnungen geplant. Durch die Förderung des Senats werden die Kaltmieten 6,50 Euro bis 8 Euro pro Quadratmeter betragen. Außerdem wird eine Kita mit 77 Plätzen gebaut. Auch die Planungen für die übrigen Wohn- und Geschäftshäuser will Bergander dieses Jahr abschließen.