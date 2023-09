Berlin -Am kommenden Wochenende feiert die Europäische Union ihren 60. Geburtstag, Staats- und Regierungschefs werden dazu nach Rom reisen, wo am 25. März 1957 im Kapitol die Römischen Verträge unterzeichnet wurden. Sie gelten als Geburtsurkunde der späteren politischen Union, die heute – noch – 28 Staaten umfasst. 60 Jahre später aber befindet sich die EU in ihrer vermutlich schwersten Krise. Zum ersten Mal wird ein Mitglied, Großbritannien, das Bündnis verlassen, dazu droht es an schweren Differenzen in der Flüchtlingspolitik zu zerbrechen. Vor allem die rechtsnationalen Regierungen in osteuropäischen Staaten, also jenen Ländern, die zuvor gedrängt hatten, in die EU aufgenommen zu werden, torpedieren sie heute nach Kräften.

Umso überraschender mutet auf den ersten Blick an, dass eine klare Mehrheit der jungen Menschen in Ost- und Mitteleuropa hinter der EU steht. Gemeinsam mit dem Warschauer Institut für öffentliche Angelegenheiten befragte die Bertelsmann Stiftung insgesamt 3000 Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren in den sogenannten Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn sowie in Deutschland und Österreich, wie sie es mit Europa halten.

Junge Menschen in Deutschland wollen die EU

Drei Viertel der Befragten bewerten die EU-Mitgliedschaft ihres Landes grundsätzlich positiv. Die weitaus meisten Fans hat die EU in Deutschland, wo 87 Prozent sich positiv über die Mitgliedschaft äußern, auf Platz 2 liegt Österreich, die meisten Skeptiker gibt es in der Slowakei. „Die europäische Jugend lässt sich von EU-feindlicher Rhetorik nicht beeindrucken“, bewertet dies der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Aart De Geus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse kommt man allerdings zu einem anderen Bild. Junge Osteuropäer betrachten es als größten persönlichen Nutzen der EU, dass sie den Frieden zwischen den Mitgliedsstaaten sichert, darin unterscheiden sie sich nicht von Jugendlichen in Deutschland und Österreich. Und in allen Ländern plädiert eine deutliche Mehrheit dafür, dass ihr Land in der EU bleibt. Auf Platz zwei und drei folgen die Möglichkeiten, in anderen EU-Ländern zu leben (66 Prozent) und zu studieren (62 Prozent).

Weitaus weniger wichtig ist für alle eine Errungenschaft, die Ältere regelmäßig als enorme Bereicherung bezeichnen: das Wegfallen von Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Die Autoren der Studie sehen darin einen Beleg, wie selbstverständlich das Reisen ohne Pass für die meisten längst ist.

Andere Länder, andere Prioritäten

Deutliche Unterschiede treten dann auf, wenn es um die Nachteile der EU geht. Für drei Viertel sind islamistischer Fundamentalismus und Terrorismus das größte Problem, am meisten Angst davor haben junge Polen, am wenigsten junge Deutsche. Letztere sind über die wachsende Umweltverschmutzung und Fremdenfeindlichkeit fast genauso besorgt, Themen, die junge Osteuropäer weit weniger beschäftigen.

Sie urteilen dafür sehr viel negativer über Immigration und Zuwanderung. 45 Prozent der jungen Deutschen sind der Meinung, dass Immigranten benötigt werden, um die demografische Entwicklung zu verbessern und die Sozialsysteme aufrechtzuerhalten, in Österreich glaubt das nur noch jeder dritte Befragte. In den Visegrad-Staaten ist die Zustimmung noch weit geringer, dort sind auch jeweils mehr als 60 Prozent der Meinung, dass Immigranten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen.



Auf die Frage, ob ihre Länder Menschen aufnehmen sollten, die gemäß völkerrechtlicher Definition Flüchtlinge sind und ein Recht auf Asyl haben, antworten mehr als 70 Prozent mit einem klaren Nein. „Bei aller Euphorie über die grundsätzliche Zustimmung zur EU ist das ein schockierender Befund“, sagte Gabriele Schöler, die zuständige Projektleiterin bei der Bertelsmann Stiftung, gegenüber dieser Zeitung.

Die Haltung der Jugendlichen korrespondiert mit der ihrer jeweiligen Regierungen. Im Herbst 2015 verständigte sich die EU auf die Verteilung von 160.000 Flüchtlingen, die bisher jedoch kaum vorankommt und von den osteuropäischen Ländern abgelehnt wird. Gemäß der vereinbarten Quote müsste Tschechien 2688 Flüchtlinge aufnehmen, tatsächlich sind es bislang nur zwölf, in der Slowakei sind es neun, und Ungarn weigert sich grundsätzlich, Flüchtlinge ins Land zu lassen.