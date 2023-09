Brüssel -Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich zum Ende des vergangenen Jahres fortgesetzt. Im November 2018 betrug die Erwerbslosenquote in der Währungsunion 7,9 Prozent nach acht Prozent im Vormonat, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand in der Eurozone aus 19 Staaten seit Oktober 2008.



In der gesamten EU mit 28 Ländern lag die Arbeitslosenquote den Angaben zufolge im November 2018 bei 6,7 Prozent und blieb damit unverändert. Dies ist der niedrigste Stand seit Beginn der monatlichen Eurostat-Aufzeichnungen im Januar 2000.



EU-weit waren im November 16,5 Millionen Menschen ohne Job, in der Eurozone gut 13 Millionen. Die niedrigste Arbeitslosigkeit hatte weiter Tschechien mit 1,9 Prozent, gefolgt von Deutschland (3,3 Prozent) und den Niederlanden (3,5 Prozent). Die höchsten Erwerbslosenquoten wurden weiterhin in Griechenland (18,6 Prozent nach letzten verfügbaren Daten im September) und Spanien (14,7 Prozent) verzeichnet.



Die für Deutschland angegebene Arbeitslosenquote unterscheidet sich von derjenigen, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) angibt, aufgrund unterschiedlicher statistscher Methoden. In Deutschland lag die Arbeitslosenquote im November 2018 nach den Zahlen der BA bei 4,8 Prozent und im Dezember bei 4,9 Prozent. (afp, ps)

