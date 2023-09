Brüssel/Berlin -Die gleiche Mindestgröße für Frauen und Männer im Polizeidienst ist diskriminierend. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Entscheidung am Mittwoch klargestellt. Im jüngsten Fall hatte eine griechische Polizeianwärterin in Luxemburg geklagt, weil sie an der Mindestgröße von 1,70 Metern für alle Bewerber scheiterte.