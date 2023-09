Köln -Simone Zaza dürfte vielen deutschen und italienischen Fans noch in Erinnerung sein. Im Viertelfinale der EM 2016 spielte Deutschland gegen Italien.



Die Partie konnte auch nach der Verlängerung noch keinen Sieger vorweisen und somit ging es ins Elfmeterschießen. Simone Zaza schoss dabei wohl einen der kuriosesten Elfmeter einer Europameisterschaft.

Mit kleinen Trippelschritten lief er an, in der Hoffnung, Torwart Manuel Neuer aus dem Konzept zu bringen. Dummerweise wusste er dann selbst nicht mehr, wohin er schießen sollte. Er zimmerte den Ball meterweit über die Latte.

Schlimmster Moment meiner Karriere

Jetzt äußerte sich der 26-Jährige erstmals zu seinem peinlichen Elfmeter in einen Interview mit Fox Sports.



„Das war der schlimmste Moment meiner Karriere“, so Zaza, der damit im Internet für Hohn und Spott sorgte.

Doch so weit hätte es gar nicht kommen müssen, denn eigentlich wollte er den Elfmeter nicht schießen: „Ich habe nicht darum geben diesen Elfmeter zu schießen. Ich habe in meiner Karriere wenig Elfmeter geschossen, die meisten davon aber im Training der italienischen Nationalmannschaft. Daher habe ich mich entschieden anzutreten, wenn ich gefragt werden.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zaza machte bei seinem Elfmeter nicht gerade die beste Figur. imago/HochZwei/Syndication

Alles war negativ

Nach der Europameisterschaft wechselte er zu West Ham United nach England und konnte dort nie Fuß fassen. Auch, weil nach dem Elfmeter alles Negativ in seinem Leben gewesen sei, „das war der schlimmste Teil meiner Karriere. Ich war nicht imstande zu reagieren.“

Seine Freundin und seine Familie halfen ihm aus diesem Loch heraus. „Ich kann ihnen dafür nur danken“, sagte der Italiener dankbar.

Nach nur einem halben Jahr in England bei West Ham wechselte Zaza im letzten Winter nach Spanien zum FC Valencia. Dort läuft es sehr gut für ihn. Nach sieben Spielen in dieser Saison hat er stolze sechs Treffer erzielt. Man kann also sagen, dass sich Simone Zaza vom „schlimmsten Teil meiner Karriere“ erholt hat. (tsc)