Berlin -Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich zwar gern bei großen Fußball-Turnieren sehen - doch nie im Trikot, wie es sich für einen echten Fan gehört. „Das übernehmen wir jetzt“, sagte die Sprecherin des Berliner Wachsfigurenkabinetts, Nina-Kristin Zerbe, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Während der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich zeigt das Museum die Kanzlerin im dunklen Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft. Dass die Puppe gut ankommt, bewies ein Fototermin vor dem Brandenburger Tor in Mitte. Zahlreiche Touristen schossen Selfies mit der Merkel-Figur. Nach dem Endspiel am 10. Juli wird das Ausstellungsstück im Museum wieder im ganz klassischen Kanzlerinnen-Outfit zu sehen sein - mit Blazer. (dpa)