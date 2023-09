Berlin/Brüssel -Europa hat gewählt und Deutschland war besonders aktiv: Mit 61,4 Prozent waren die deutschen Wähler deutlich wahlfreudiger als noch bei der vergangenen Europawahl – 2014 gingen nur 48,1 Prozent zu den Urnen.

Europaweit stieg die Wahlbeteiligung ebenfalls auf Rekord-Niveau: Mit 50,5 Prozent gaben so viele Menschen wie noch nie laut Europäischer Kommission ihre Stimme ab.

Doch neben dem gestiegenen Interesse an der Wahl hat sich in den vergangenen 40 Jahren auch Europa und die Europäische Union verändert. In unserem interaktiven Karte können Sie die Veränderungen der EU und der Wahlbeteiligung ansehen. (dpa/red)

