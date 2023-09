Aspach -Die Polizei fahndet europaweit nach Maciej Iwanczyk (51) und Krzysztof Trzesicki (23).



Die Männer stehen unter dringendem Tatverdacht, Jolanta Szewczyk (47) am Montag, den 03.06.2019 gegen 14.00 Uhr in der Nähe von Aspach (Rems-Murr-Kreis) in ihre Gewalt gebracht und mit einem Wohnmobil verschleppt zu haben.

Jolanta wurde entführt. Polizeipräsidium Aalen

Jolanta Szewczyk vermisst: Fahndung nach Maciej Iwanczyk und Krzysztof Trzesicki

Das Wohnmobil der Marke Peugeot wurde inzwischen verlassen in einem Waldstück nahe der französischen Stadt Straßburg gefunden.



Von den Verdächtigen sowie dem Opfer fehlt jede Spur. Die Polizei vermutet, dass sie sich derzeit immer noch im Grenzgebiet aufhalten.

Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen

Möglicherweise versuchen die Täter nun einzeln oder zusammen, als Anhalter mitzufahren und nach Polen zu gelangen. Die Polizei warnt Lkw- und Autofahrer und bittet, keinesfalls fremde Personen mitzunehmen.

Ebenfalls wird dringend davor gewarnt, an die Gesuchten heranzutreten. Die Polizei bittet, unverzüglich über Notruf die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren, falls die Gesuchten gesichtet werden.

Mit diesem Renault Laguna war mindestens einer der Verdächtigen bis Montag unterwegs. Polizei Anspach

Mindestens ein Beschuldigter war mit Renault Megane unterwegs

Mindestens einer der beiden Beschuldigten soll bis Montag, 14.00 Uhr mit einem dunkelgrünen Renault Megane unterwegs gewesen sein.



Das Auto hat ein polnisches Kennzeichen und wurde am Montag in Aspach zurückgelassen.

Die Polizei fahndet nach Maciej Iwanczyk (l.) und Krzysztof Trzesicki. Polizei Anspach

Die Polizei fragt:



Wer hat die Vermisste und/oder die beiden Beschuldigten gesehen und kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Vermissten stehen könnten?

Wer hatte seit Montag, 13:30 Uhr Kontakt (persönlich, telefonisch oder soziale Netzwerke) mit der Vermissten oder den Beschuldigten?

Wer kann Hinweise zu möglichen Hinwendungsorten der Beschuldigten machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/ 950-333 entgegen.

