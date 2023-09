Hamburg -Am Freitagabend war RB Leipzig zu Gast beim Hamburger SV. Es stellten sich zwei brennende Fragen: Kann der HSV seinen Bomben-Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Partien weiter ausbauen? Und hat Eurosport nach dem Fiasko vom vergangenen Spieltag die Probleme mit seinem Player in den Griff bekommen?

Zweimal lautete die Antwort: Nein. Der HSV unterlag starken Leipzigern 0:2. Naby Keita (67.) und Nationalspieler Timo Werner (75.) trafen für RB. Und Eurosport hatte erneut mit massiven Problemen zu kämpfen. Schon vor dem Anpfiff der Partie klagten Zuschauer über einen „Pixel-Salat“ im Player.

„Es gab zwischenzeitliche Aussetzer, aber insgesamt läuft der Stream stabil und gut“, behauptete ein Sprecher am Freitagabend. Zum verpixelten Bild erklärte er: „Wir haben eine Vermutung, woran das liegen könnte, aber können es noch nicht genau sagen.“ Der Sprecher resümierte: „Insgesamt gab es keine Ausfälle in dem Ausmaß wie vor zwei Wochen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nicht der erste Shitstorm

Bereits vom 3:1-Sieg der Hamburger am 25. August in Köln hatten viele Fußballfans auf dem heimischen Sofa kaum etwas mitbekommen – denn die Streaming-Technik von Eurosport versagte dort zeitweise auf ganzer Linie.

„Die Gründe für die Ausfälle am letzten Spieltag haben wir inzwischen identifizieren und das Problem beheben können. Wir versichern, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um einen erstklassigen Service zu bieten und Fehler dieser Art in Zukunft zu vermeiden“, sagte der zuständige Eurosport-Managing-Director Ralph Rivera zu „Spiegel Online“.

Eurosport steigt in die Bundesliga-Übertragung ein. imago/Newspix

Die Verzögerungen bei der Übertragung werden aber bleiben: „Alle Streaminganbieter sind davon betroffen. Der Vorgang, den Livestream zum jeweiligen Gerät zu bringen, ist anders als bei einem Satellit- oder Kabelsignal - er dauert länger. Deshalb ist es mit den aktuellen technischen Voraussetzungen nicht möglich, eine Verzögerung zu vermeiden. Auch diesmal wird sie zwischen zehn und 40 Sekunden liegen.“

Fans müssen für die Live-Übertragung von 45 Spielen 29,99 Euro bezahlen. In dem Paket sind 30 Erstliga-Spiele am Freitag, fünf Spiele am Sonntag (13.30 Uhr), fünf am Montag (20.30 Uhr) und alle Relegationspartien sowie der Supercup enthalten.

Das könnte Sie auch interessieren: