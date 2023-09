Es ist wohl einer der schlimmsten Momente, die sich Eltern vorstellen können: Wenn das eigene Kind in der Obhut eines anderen zu Schaden kommt – und man nichts tun kann. In einem bewegenden Beitrag auf ihrem Blog hat die Schauspielerin Eva Amurri – Tochter von Susan Sarandon – nun eine solche Geschichte geteilt. Ihr erst drei Monate alter Sohn Major erlitt einen Schädelbruch, weil die Nanny ihn aus Versehen fallen gelassen hatte.



„Sein Kopf schlug auf dem harten Boden auf“

„Unsere Nacht-Nanny ist eingeschlafen, als sie unseren Sohn Major im Arm hielt und hat ihn fallen gelassen" schreibt Amurri, „sein Kopf schlug auf dem harten Boden auf. Kyle und ich sind von dem Geräusch aufgewacht, gefolgt von den hysterischen Schreien.“ Der kleine Junge hat sich bei dem Sturz Gehirnblutungen zugezogen. Zwei Tage habe sie im Krankenhaus um seine Gesundheit gebangt, schreibt die Mutter. „Dass das die traumatischsten und angsterfülltesten Tage meines Lebens waren, ist eine Untertreibung.“



„Ich fühlte mich schuldig“

Inzwischen gehe es dem Kind wieder gut, es habe keine bleibenden Schäden davongetragen. Eva Amurri leide aber immer noch unter dem Vorfall. „Ich war so traumatisiert, dass ich in Therapie musste. Ich fühlte mich schuldig.“ Sie habe sich schwere Vorwürfe gemacht und sich immer wieder gesagt, es wäre nicht passiert, wenn sie selbst das Kind betreut hätte. „Im Krankenhaus haben sie mir aber immer wieder gesagt, dass so etwas jedem passieren könne. Dass es JEDEM passiert. Öfter als man es ich vorstellen mag.”



