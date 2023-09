Ein chilenisches Forscherteam hat einen Hühner-Embryo mit Dinosaurierbein gezüchtet.

Bie dem Experiment ging es darum, einen evolutionären Prozess am Beispiel nachzuvollziehen.

Die Dinosaurier sind, wie jedes Kind weiß, vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Asteroid, Kollision, aus der Tyrannosaurus. Nun, wie das mit Binsenweisheiten so ist: So ganz stimmen sie nicht.

An der Kreide-Tertiär-Grenze schlug nur den Nicht-Vogel-Sauriern die letzte Stunde. Bei den überlebenden Urechsen aber hatte bereits der Evolutionsprozess begonnen, der zu den Erben der Dinosauriern führen sollte, die bis heute unter uns sind: den Vögeln. Zwischen T. Rex und Huhn tut sich nur scheinbar ein Abgrund des Lächerlichen auf.

Ein chilenisches Forscherteam hat nun versucht, diesen zu überbrücken. Und ein Hühner-Embryo mit Dinosaurierbein gezüchtet. Genauer gesagt, haben sie ein Gen unterdrückt, das einen röhrenförmigen Wadenbeinknochen am Weiterwachsen hindert. Einen Knochen, der bei Flugsauriern wie dem Archaeopteryx noch voll entwickelt war.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Den Wissenschaftler ging es darum, einen evolutionären Prozess am Beispiel nachzuvollziehen. Vergangenes Jahr hatte dasselbe Team bereits Dinosaurier-artige Füße an Hühnerbeinen gezüchtet, während es US-amerikanische Forschern gelang, Dino-Schnäbel an Hühnerembryos wachsen zu lassen.

Kein Haushuhnsaurus

Bis zum Schlüpfen wurde keine der Chimären ausgebrütet, die B-Film-Fantasien vom Haushuhnsaurus können Sie getrost im Ei lassen. Lieber wollen wir Ihnen verraten, dass selbst der Tyrannosaurus Rex mal klein angefangen hat. Nämlich als pferdehoher, knapp drei Meter langer Fleischfresser namens Timurlengia, dessen Fossilien in Usbekistan gefunden wurden. An den Schädelstrukturen, so die Autoren einer neuen Studie, könne man bereits den späteren Aufstieg an die Spitze der Nahrungskette ablesen.

Ihre These: Erst wurden die Tyrannosauridae schlau, dann so groß, dass es schon einen riesigen Asteroiden brauchte, um sie wieder zum Huhn zu machen.