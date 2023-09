Frankfurt -Stefan Reinartz vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt beendet überraschend seine Profi-Karriere. Das teilten die Hessen am Freitagabend mit. „Meine letzten drei Jahre als Fußballer waren von extrem vielen Verletzungen und dadurch auch von Enttäuschungen geprägt. In dieser Zeit konnte ich mich auch anderen Ideen widmen und zugleich wurde mir die Endlichkeit einer Fußballerkarriere immer wieder deutlich“, sagte Reinartz, der Eintracht-Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Bruno Hübner seine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch überbrachte.



„Mir wurde vor Augen geführt, dass sich der körperliche Verschleiß nach siebeneinhalb Jahren Profifußball beschleunigt. Ich habe Fußball mit vollster Überzeugung gespielt und glaube, dass man auch nur dann Profi sein kann und auch darf“, sagte Reinartz.



Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gewechselt, kam dort aber nur auf 15 Einsätze. Zum letzten Mal trug er Mitte März das Eintracht-Trikot. „Das Ganze fällt mir sehr schwer. Mir ist bewusst, dass ich auf viele Dinge verzichte und dennoch fühlt sich die Entscheidung für mich richtig an“, sagte der 27-Jährige. (dpa)