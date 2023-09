Uli Hoeneß freut sich nach seiner Haftentlassung auf die Zeit als Fußball-Anhänger - zunächst ohne offizielle Ämter.

Dem „Kicker“ (Donnerstag) sagte der 64-Jährige, in den ersten Monaten in Freiheit „werde ich Fußball genießen, ins Stadion gehen und wieder Fan sein“. Am Montag wird der langjährige Vereinspatron des FC Bayern München nach 21 Monaten vorzeitig aus der Haft entlassen. Er war im März 2014 wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verurteilt worden - seit Januar 2015 arbeitete er als Freigänger beim FC Bayern.

Das Fachblatt berichtete, dass Hoeneß erst im Sommer über seine Zukunft beim deutschen Fußball-Rekordmeister entscheiden will und bestätigte damit Einschätzung von Vertrauten. Den ersten öffentlichen Auftritt hat Hoeneß am 13. März als Laudator für seinen Freund Jupp Heynckes, der von seiner Heimatstadt Mönchengladbach geehrt wird. (sid)