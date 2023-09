Verona -Der frühere Bayern-Profi Luca Toni ist in Italien auf dem Weg zu einer Partie seines Clubs Hellas Verona von Randalierern angegriffen worden. „Ich war mit dem Präsidenten und dem Direktor unterwegs zum Stadion. Etwa 15 Personen haben unser Auto auf Höhe eines Kreisverkehrs umzingelt“, sagte der ehemalige Fußball-Profi, der inzwischen im Management des Serie-B-Clubs arbeitet. „Sie haben das Auto angegriffen, dagegen getreten und geschlagen.“

Ein Fenster sei eingeschlagen worden, zudem hätten die Randalierer eine Glasflasche in das Innere des Fahrzeugs geworfen. Es sei jedoch niemand verletzt worden, berichtete Toni. Ob es sich bei den Angreifern um Fans des Clubs handelte, war zunächst nicht klar. „Es war keine geplante Aktion, es hätte jeden treffen können“, urteilte der 39 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi. Der Tabellenzweite Hellas hatte die Partie am Samstag mit 0:2 bei US Avellino verloren. (dpa)