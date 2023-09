Wolfsburg -Fußball-Nationalspieler Yannick Gerhardt würde im Sommer lieber am Confed Cup in Russland als an der U21-Europameisterschaft in Polen teilnehmen.



„Beide Turnier haben ihren Reiz, aber wenn die Nationalelf wieder anklopfen sollte, wäre das schon ein bisschen schöner“, sagte der Defensivspieler vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Interview der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (Freitag).



Der 22-Jährige spielte bislang einmal für die A-Elf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wäre im Sommer aber auch noch für die U21 (10 Partien) spielberechtigt. (dpa)

