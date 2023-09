Wriezen -Im Kabinett Stolpe ist er einst als Verkehrsminister von Termin zu Termin gehetzt. Heute lässt es Rentner Hartmut Meyer (73) ruhig angehen. Und immer wenn es regnet, holt er die Pinsel und die Staffelei heraus und malt blühende Landschaften. Der Fön darf dabei nicht fehlen.



„Mit dem Fön puste ich die Acrylfarben trocken. So kann ich schneller weitermalen. Langes Warten bremst mich aus“, erzählt Hartmut Meyer, der als Verfechter der „Magnetschnellbahn Berlin – Hamburg“ Transrapid-Minister genannt wurde. Doch 2000 war er damit selbst ausgebremst worden – zu teuer, nicht realisierbar, hieß es.



Zehn Jahre später fing Meyer mit dem Malen an, nachdem er 2003 zurückgetreten war und eine eine eigene umstrittene Beraterfirma hatte.



Eine Wette hatte ihn zum Pinsel greifen lassen. „Damals saß ich mit Freunden im SPD-Büro, in dem mäßig schöne Bilder ausgestellt waren“, erzählt Meyer. In fröhlicher Runde der Minister damals: „Na – so kann ich auch malen. Wetten, dass hier bald meine Bilder hängen?“.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und Meyer begann zu malen. Er verrät: „Meine ersten Versuche waren mit Bleistift gezeichnete Blumenmotive. Aber dann habe ich mich an Acrylfarbe herangetastet. Ölfarben sind nichts für mich. Das dauert ja ewig, bis die trocknen.“



Nach den Blumen kamen die Landschaftsbilder wie die Kreidefelsen auf Rügen samt Ostsee oder der Dom von Neuküstrinchen vor knallgelbem Rapsfeld. Eine Malschule hat Meyer nie besucht. Das räumliche Denken hatte der gelernte Maschinenbau-Ingenieur aus Thüringen drauf. „Der der Rest war learning by doing“, sagt er.

Inzwischen hat er einen Fundus von 200 Bildern. Klug

Inspiration und Gedächtnisstütze sind selbst gemachte Fotos von schönen Orten. „Manchmal reiße ich auch aus Zeitungen Motive raus“, sagt Meyer. Ach so! Sie malen Motive ab?, fragen wir. Meyer ein bisschen sauer: „Nein. Die Motive nehme ich nur als Idee und male meine Version.“



Inzwischen hat er einen Fundus von 200 Bildern, die er schon in 17 Ausstellungen gezeigt, erfolgreich verkauft (ab 200 Euro) und neu gemalt hat. Logisch auch, dass er damals die Wette gewonnen hat. Wie versprochen, hingen seine Bilder im SPD-Büro. Übrigens: Seit 24. September werden Meyers Bilder im Schloss Neuenhagen (Freienwalder Straße 12) bei Bad Freienwalde ausgestellt.



Selbst ein Geburtstagsgeschenk für Manfred Stolpe hatte Meyer gemalt – die Schlossruine von Potsdam aus dem Jahr 1946. Meyer verrät: „Mein erster Versuch sah ziemlich sch... aus. Aber dann habe ich mit Kohle das Bild angeschwärzt und so kam die düstere Stimmung der Nachkriegszeit rüber. Es hängt heute in Stolpes Arbeitszimmer. Das macht mich sehr stolz.“



Stolpe hat sich auch revanchiert. Zu Meyers Geburtstag schenkte er ihm eine Staffelei. „Die ist so schön stabil, dass ich darauf am liebsten male. Wenn es regnet oder draußen trübe ist, lege ich im Ateliers los.“ Und der Fön ist immer dabei.