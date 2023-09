Die Sommerferien sind in vollem Gange, nach den ersten erholsamen Tagen kehrt bei vielen Ferienkindern langsam die Langeweile ein. Was tun? Eine Woche lang begab sich der KURIER zu den beliebtesten Ausflugszielen im Berliner Umland. Heute: Besuch im Wildpark Schorfheide.



Im Streichelzoo können die Besucher auf Tuchfühlung mit Ziegen gehen. Den Spaß ließ sich auch KURIER-Reporter Florian Thalmann nicht entgehen. Volkmar Otto

Erst vor ein paar Tagen war Hans Neumann (68) mit seinem Auto in Polen. Er fuhr über eine lange Landstraße – und entging nur knapp einem Unfall. „Da musste ich auf die Klötzer steigen“, sagt er. Weil plötzlich ein Tier über die Straße ging, ein ziemlich großes, majestätisches. Mit Geweih. Dass es ein Elch war, weiß Neumann inzwischen, denn jetzt hat er den direkten Vergleich. Nur wenige Meter von ihm entfernt sitzt ein besonders stolzes Exemplar im Busch und schaut entspannt in Richtung des Wanderweges.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Elch – er ist nur eines von etwa 300 Tieren, die hier leben: im Wildpark Schorfheide, vor den Toren der Hauptstadt. Und dennoch ein besonderes. „Er ist eins der gefährlichsten Tiere bei uns im Park“, sagt Tierpfleger Benjamin Schütze-Schulze. Obwohl er nicht so aussieht – und gerade deshalb. „Wenn er so im Gras liegt, denkt man: Da kann man drumherum locker alle Pilze wegpflücken.“ Doch der 31-Jährige weiß: Man sollte es besser nicht probieren. Gerade in der Brunftzeit und in Begleitung von Jungtieren kann ein zutraulich wirkender Elch schnell wütend werden.



Gut, dass es den Wildpark gibt – hier können die Besucher inzwischen seit 20 Jahren ohne Gefahr auf Tuchfühlung mit besonderen Tieren gehen. 1996 wurde der Grundstein gelegt. Der Plan: „Hier sollten in naturnahen Gehegen viele einheimische Tierarten und ursprüngliche Haustierrassen leben“, sagt Schütze-Schulze. Auf der riesigen Anlage, die mit 105 Hektar immerhin so groß ist wie knapp 148 Fußballfelder, wandern in verschiedenen Bereichen heute unter anderem Luchse, Wildschweine, Rinder, Wollschweine und Wisente umher. „Ein Highlight sind die Fischotter“, sagt der Tierpfleger. „Sie sind verspielt, wuseln durch das Gehege. Die meisten Gäste interessieren sich aber für Wölfe, sie haben eine mystische Aura“.



Hans Neumann (68) machte mit Jurek (3) und Milan (6) einen Wildpark-Ausflug mit dem Bollerwagen. Volkmar Otto

In den Sommerferien führt Schütze-Schulze die Besucher bei Fütterungs-Touren durch den Park. Eine der ersten Stationen: die Rauwolligen Pommerschen Landschafe – als sich die Besucher nähern, kommt die Herde blökend angelaufen. „Die raue Wolle ist gut für Überziehpullover und Socken geeignet“, sagt der Tierpfleger, „da kriegt man keine kalten Beine. Direkt auf der Haut sollte man sie nicht tragen – es sei denn, man kratzt sich gern“.



Die Luchse werden mit zutraulichen „Miezekatze!“-Rufen und großen Fleischstücken gelockt, kommen nur zögerlich an den Rand des Käfigs. Anders beim Rotwild: Leithirsch Otto lässt sich aus der Hand füttern. „Manchmal röhrt er den ganzen Wald zusammen. Bei ihm würden sich viele freuen, ihn als Trophäe an die Wand hängen zu können.“ Großes Hurra auch bei den Fischottern: Sie freuen sich über ihr Futter. „Sie sind die einzige Wassermarder-Art in Mitteleuropa. Am Körper haben sie bis zu 50000 Haare pro Quadratzentimeter – das, was man sich in zunehmendem Alter selbst wünscht.“



Die Tiere sind es, die auch Tim (8) und Till Gutschling (11) am besten gefallen. „Wir sind selbst sehr gern im Wasser“, erzählen sie. „Und auch die Luchse sind mit ihren Puscheln an den Ohren sehr niedlich“. Die Jungs haben sich extra Ferngläser mitgebracht, um die Bewohner des Parks beobachten zu können. Nicht alle wollen sich aber zeigen. Hier zählt Geduld – und gutes Schuhwerk. „Das besondere am Park ist, dass das Gelände so riesig ist. Hier muss man sich sein Erlebnis selbst erlaufen“, sagt Schütze-Schulze.



Wer mehr über die Tiere erfahren will, kann die Führungen besuchen: In den Sommerferien geht es jeden Montag um 10.30 Uhr am Eingang des Parks los. Ein weiteres Highlight sind Touren bei Nacht. „In der Dunkelheit sind die Sinne geschärfter“, sagt er. Am 13. August wird die Vollmondwolfsnacht gefeiert – mit Buffet, Fackelwanderung und nächtlicher Tierfütterung. Unter Tierfreunden ein Geheimtipp, denn: „Im Sommer sind einige Tiere in der Dämmerung erst richtig aktiv, wenn es sich etwas abgekühlt hat.“

Wildpark Schorfheide



Wo? Prenzlauer Str. 16, 16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck

Wann? Tgl. 9 bis 19 Uhr, letzter Einlass 17 (Wochenende: 18 Uhr)

Preis Eintritt 7/4,50 Euro, Kinder unter 4 kommen kostenlos rein

Anfahrt Regio NE27 von Karow nach Groß Schönebeck, dann drei km ausgeschilderter Fußweg. Mit Pkw über die B109 Richtung Prenzlau bis Groß Schönebeck oder A11 (Prenzlau) bis Abfahrt Finowfurt, dann B167 nach Liebenwalde bis Zerpenschleuse, weiter über L100 (Prenzlau) bis Groß Schönebeck.

Infos Weiteres und Termine auf www.wildpark-schorfheide.de

oder Tel. 033393 65855