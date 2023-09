Rüdersdorf -Normalerweise hofft man in den Ferien auf Sonnenschein. Aber einige Ausflüge machen erst richtig Spaß, wenn von oben etwas Wasser kommt. Eine solche Erkundungstour machte der KURIER für die vierte Folge der „Expedition Sommer“ – im Museumspark in Rüdersdorf suchten wir mit kleinen Nachwuchs-Forschern nach Fossilien.



Fossiliensuche in Rüdersdorf

Wer bei der Suche Erfolg haben will, braucht ein gutes Auge – oder eine Expertin. Hier: Jördis Hofmann (37) mit KURIER-Reporter Florian Thalmann. cam.cop media /Klug

Hanna (10) war bei der Suche erfolgreich: Sie hat einen Stein mit einer dicken Kristall-Schicht gefunden. cam.cop media /Klug

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bevor die Suche starten kann, müssen sich alle in Warnweste, Helm und Schutzbrille schmeißen – wichtig für die Sicherheit. cam.cop media /Klug

Rein in den kleinen Laster! Mit der Rumpelkiste geht es im Rahmen der Fossilien-Tour in den Kalktagebau. cam.cop media /Klug

Ein Beispiel für Rüdersdorfer Muschelkalk. cam.cop media /Klug

Eine Muschel wird poliert. cam.cop media /Klug

Auf dem Park-Gelände können Besucher auch die alten Brennöfen besichtigen. cam.cop media /Klug

Her mit dem Hammer! Auf der Suche nach Fossilien dürfen die Entdecker nicht zimperlich sein. cam.cop media /Klug

Das Auto rumpelt durch den Wald. Es schaukelt, es prescht durch die tiefen Pfützen, die der Regen hinterlassen hat, die Äste der Bäume klatschen bedrohlich auf die Dachplane des Ello-Lasters. Der Blick von der Ladefläche verrät: Um uns herum stehen die Bäume dicht an dicht. Dann wird es plötzlich hell, der Wald weicht zurück – und vor uns, weit ausgestreckt, liegt der Rüdersdorfer Tagebau. Ein beeindruckendes Panorama.



Seit dem Jahr 1245 wird hier Kalkstein gebrochen, der schon im Zeitalter der Trias – vor über 245 Mio. Jahren – entstand. Transport- und Verarbeitungsanlagen wurden geschaffen. Nicht ohne Grund: Seit Beginn des Betriebes transportierte man das Material nach Berlin. „Jedes Berliner Haus hat in irgendeiner Art und Weise Rüdersdorfer Kalkstein in sich“, sagt Geologin Jördis Hofmann.



Die 37-Jährige kennt sich aus mit dem Material, aus dem nicht nur Berlins Häuser bestehen. Und: Sie kennt die Geheimnisse, die sich darin verbergen. Die Steinvorkommen sind durchzogen von kleinen Schätzen. Fossilien und Mineralien. Wie man diese findet, erklärt Hofmann bei Spezial-Touren – jede Woche führt sie Gruppen durch den Tagebau, kleine Forscher können auf der 2,5 Hektar großen Sammelstelle nach den Schätzen suchen.



Fossiliensuche in Rüdersdorf

Wer bei der Suche Erfolg haben will, braucht ein gutes Auge – oder eine Expertin. Hier: Jördis Hofmann (37) mit KURIER-Reporter Florian Thalmann. cam.cop media /Klug

Hanna (10) war bei der Suche erfolgreich: Sie hat einen Stein mit einer dicken Kristall-Schicht gefunden. cam.cop media /Klug

Bevor die Suche starten kann, müssen sich alle in Warnweste, Helm und Schutzbrille schmeißen – wichtig für die Sicherheit. cam.cop media /Klug

Rein in den kleinen Laster! Mit der Rumpelkiste geht es im Rahmen der Fossilien-Tour in den Kalktagebau. cam.cop media /Klug

Ein Beispiel für Rüdersdorfer Muschelkalk. cam.cop media /Klug

Eine Muschel wird poliert. cam.cop media /Klug

Auf dem Park-Gelände können Besucher auch die alten Brennöfen besichtigen. cam.cop media /Klug

Her mit dem Hammer! Auf der Suche nach Fossilien dürfen die Entdecker nicht zimperlich sein. cam.cop media /Klug

Bevor es aber auf das Gelände geht, heißt es: Theorie! Im „Haus der Steine“ im 1994 gegründeten, neben dem Tagebau liegenden Museumspark erfahren die Gäste alles über Kalkstein. Über die Vielfältigkeit des Materials, das in Abwandlungen sogar in Zahnpasta und Zucker enthalten ist. Über die Kristalle, die sich hier finden lassen. „Keine Diamanten, Rubine und Gold, nichts für Schatzsucher“, sagt Hofmann und lacht. Dafür kann man Mineralien wie Kalzit, Coelestin und Pyrit entdecken. Und: auch die Zukunft des Abbaugebietes ist schon klar. „Hier kann noch bis 2062 Kalkstein gefördert werden. Danach wird der Tagebau geflutet. Im Jahr 2090 soll sich auf dem Gelände ein riesiger Badesee befinden.“

Dann geht es los: In einem Lagerraum werden die Teilnehmer mit Helmen, Warnwesten und Schutzbrillen ausgestattet – wichtig für die Suche nach Fossilien. „Wenn man mit dem Hammer einen Stein zerschlägt, können sonst Splitter ins Auge kommen“, sagt Hofmann. Mit dem Geländewagen, einem alten Ello-Laster, rumpelt die Truppe in den Tagebau. Rauf auf den schlammigen Hang. Mit einem Hammer ausgestattet suchen die kleinen Entdecker nach Schätzen. Es dauert nicht lange, bis die erste Erfolgsmeldung kommt. „Ich hab’ was“, ruft Hanna (10). Zwischen abgekippten Steinen hat sie ein schönes Exemplar gefunden, durch das sich eine dicke, weiße Kalzit-Schicht zieht. Der kommt in die Sammlung – „Hanna ist schon seit langem begeistert von Steinen“, erzählt Mama Marie (36).



Wer Erfolg haben will, muss genauer hinschauen. Während uns nur zögerlich Funde gelingen, entdeckt die Expertin sofort eine Besonderheit: Einen Stein, in dem sich Reste eines Saurier-Knochens und ein winziger Hai-Zahn befinden. Der Nachteil der Suche: In Minuten verwandeln sich die Schuhe in Schlamm-Klumpen. Kein Wetter für eine solche Aktion? Im Gegenteil. „Nach dem Regen ist die Suche einfacher – dadurch werden viele der Steine freigespült“, sagt die Geologin.



Zurück im Museum werden die Fundstücke mit Zahnbürsten und Feilen präpariert. Katharina (26) hat einen Stein mit einer schönen Muschel gefunden: „Ich wohne zwar in Rüdersdorf, war aber noch nie hier. Und jetzt bin ich total stolz drauf, dass ich so ein Exemplar entdeckt habe!“



Nicht nur für Hobby-Forscher lohnt sich ein Ausflug nach Rüdersdorf. Der Museumspark hat noch mehr zu bieten – Besucher können hier alte Öfen besichtigen, die Tiere in einem Mini-Zoo besuchen und zum Wahrzeichen der Anlage wandern: die „Kathedrale des Kalks“, eine beeindruckende Schachtofenbatterie, die bis zum Jahr 1967 in Betrieb war und für das Brennen von Kalkstein genutzt wurde.



Fossiliensuche im Museumspark Rüdersdorf

Wo? Der Eingang zum Museumspark befindet sich in der Heinitzstraße 9 in 15562 Rüdersdorf



Wann? Geöffnet tägl. 10 - 18 Uhr



Wieviel? Der Eintritt für den Park kostet 5, ermäßigt 3 Euro, Führungen je nach Thema zwischen 8 und 15 Euro. Wichtig: Touren gibt es nur mit Voranmeldung per Telefon unter Tel. 033638/79 97 97 oder per Mail kasse@museumspark-kulturhaus.de



Anfahrt: Öffis: S3 bis Friedrichshagen, dann Straßenbahn 88 bis Heinitzstraße in Rüdersdorf. Pkw: A10 Berliner Ring an der Anschlussstelle Rüdersdorf abfahren, dann den Hinweisschildern folgen.



Infos: www.museumspark.de





Lesen Sie morgen: Der Weg zum Turm-Diplom von Bad Freienwalde

Das könnte Sie auch interessieren: