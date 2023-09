Köln -Seit Wochen leidet Deutschland unter einer riesigen Hitzewelle. Das Thermometer zeigt Temperaturen von über 30 Grad Celsius im Schatten an. Und auch die Brandgefahr steigt durch die anhaltende Dürre.

Hitze bringt Plastikflasche zum Brennen

Wie gefährlich diese Hitze sein kann, besonders in Bezug von Waldbränden wegen der enormen Trockenheit, wird uns jetzt wieder vor Augen geführt.



Die Freiwillige Feuerwehr in Rußdorf bei Zwickau legte eine mit Wasser gefüllte Plastikflasche bei 39 Grad im Schatten in die pralle Sonne. Was passierte?



Auf dem trockenen Waldboden erhitzte sich die Flasche extrem. So extrem, dass 15 Minuten später tatsächlich eine kleine Flamme auf dem Waldboden loderte.

Die meisten Waldbrände entstehen aus solch winzigen Flämmchen. Die Glut einer Zigarettenkippe kann bereits einen Waldbrand entfachen.



Freiwillige Feuerwehr Rußdorf: „Schmeißt nix weg, keine Kippen oder sonstiges.”

Zum Glück hatte die Freiwillige Feuerwehr die Situation im Griff und löschte das Feuer. Doch daraus hätte sich ohne Zweifel ein flächendeckender Waldbrand entwickeln können.

Sie postete das Experiment anschließend im sozialen Netzwerk Facebook (siehe oben). Dazu appellierte sie an die User, sich des Risikos von weggeworfenem Plastikmüll bei der Hitze bewusst zu werden:



„Wir haben heute mal ein kleines Experiment gestartet. Bei 39 Grad Mittag um eins im Schatten reicht eine Wasserflasche, die einfach weggeworfen wird, um einen Brand auszulösen (übrigens: Es dauerte 15 Minuten). Bitte, Leute, achtet darauf. Schmeißt nichts weg, keine Kippen oder sonstiges.”

Viele Facebook-User reagieren erschrocken

Viele User der sozialen Plattform reagierten ziemlich überrascht auf das Posting, kommentierten mit „Krass” oder „Endrucksvolles Experiment! Sollte auch weniger umweltbewussten Menschen klar werden, wie 'zeitnah' man Unheil anrichten kann!!”

Wieder andere kritisierten den Post der Rußdorfer Freiwilligen Feuerwehr. Eine Userin schrieb zum Beispiel: „Man schmeißt auch im Winter keine Flaschen einfach irgendwohin oder sonstigen Müll...es sollte selbstverständlich sein, seinen Abfall sachgemäß zu entsorgen, egal ob es heiß oder kalt ist!!”

Einer Sache sollte sich jeder bewusst sein: Bei diesen Temperaturen ist das Wegschmeißen von Plastikmüll oder Zigaretten nicht nur umweltschädigend, sondern wegen der extremen Trockenheit auch enorm gefährlich. (red)