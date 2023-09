Davao -Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat den Bombenanschlag auf einen Markt in seiner Heimatstadt Davao als Terrorakt eingestuft. Der Anschlag werde von der Polizei als „Terrorismus“ behandelt, sagte Duterte am Samstagmorgen nach einem Besuch am Tatort im Zentrum von Davao. Bislang seien jedoch keine Verdächtigen ermittelt worden.

Bei dem Anschlag auf einen Markt waren am Freitagabend nach Polizeiangaben mindestens 14 Menschen getötet und 67 weitere verletzt worden. Laut Regierungssprecher Martin Andanar explodierte auf dem Markt ein selbstgebauter Sprengsatz. Duterte rief als Reaktion auf den Anschlag am Samstag einen „Zustand der Gesetzlosigkeit“ aus, der nach Angaben der Behörden dem Militär das Recht einräumt, Polizeiaufgaben zu übernehmen.

Abu Sayyaf soll verantwortlich sein

Als mögliche Verantwortliche für die Tat nannte er die Islamistengruppen Abu Sayyaf und Maute oder Drogengangster. Duterte war mehrere Jahre Bürgermeister von Davao, bevor er im Mai zum Staatschef gewählt wurde. Er übernahm das Präsidentenamt mit dem Versprechen, einen gnadenlosen Feldzug gegen Drogenhändler und andere Straftäter zu führen.

Seither wurden Polizeistatistiken zufolge bereits fast 2000 Menschen getötet. Davao ist mit rund zwei Millionen Einwohnern die größte Stadt im Süden der Philippinen. Sie gehört zur Region Mindanao, wo Islamisten seit Jahrzehnten gegen die Regierung kämpfen. Mehr als 120.000 Menschen wurden in dem Konflikt bislang getötet. (afp)