New York -Die Ermittlungen nach dem Anschlag am Wochenende in New York deuten nach offiziellen Angaben auf einen terroristischen Hintergrund hin. Dies teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag mit. Der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo, fügte in einem Interview des Senders CBS hinzu, es werde vermutet, dass es eine Verbindung ins Ausland gebe.

Nach dem Bombenanschlag in New York hat die US-Polizei per Phantombild nach einem 28-Jährigen gefahndet. Der in Afghanistan geborene Ahmad Khan Rahami werde im Zusammenhang mit der Explosion im New Yorker Stadtteil Chelsea gesucht, bei dem am Samstagabend 29 Menschen verletzt wurden, schrieb Polizeisprecher J. Peter Donald im Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte dem US-Nachrichtensender CNN, der im benachbarten Bundesstaat New Jersey lebende Rahami sei „möglicherweise bewaffnet und gefährlich“.

Rahmani bei Schusswechsel verletzt

Wie mehrere US-Medien berichten, konnte der gesuchte US-Amerikaner afghanischer Herkunft mittlerweile von der New Yorker Polizei festgenommen werden. Nach Angaben des Bürgermeisters von Linden (New Jersey) hat der Hauptverdächtige im Durchgang einer Bar geschlafen und wurde von einem Passanten entdeckt.

Als die von Passanten alarmierte Polizei den Schlafenden habe wecken wollen, sei es zu einem Schusswechsel gekommen, sagte Bürgermeister Derek Armstead am Montag. Ahmad Khan Rahami sei ins Bein getroffen worden und ein Polizist in seine schusssichere Weste. Ein zweiter Polizist sei durch Glassplitter verletzt worden.

Wenige Stunden vor dem Anschlag in New York war im benachbarten New Jersey eine Rohrbombe an der Strecke eines Wettlauf explodiert, drei weitere Sprengsätze wurden in der Nähe gefunden. (rtr, afp, dpa)