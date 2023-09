St. Petersburg -Wladimir Putin wollte sich nicht festlegen. „Die Sicherheitsorgane und Geheimdienste tun alles, um die Gründe des Geschehenen zu klären“, erklärte der russische Präsident, der am Montag selbst in Sankt Petersburg weilte. Außer Terrorismus könnten es auch technische oder kriminelle Gründe für die Explosionen in der Petersburger Metro geben.

41 Krankenwagen vor Ort

Am Montag explodierten gegen 14.45 Uhr Ortszeit (13.45 MEZ) auf den Metro-Stationen „Senaja Ploschad“ und „Technologitscheski Institut“ zwei Sprengladungen. Das meldet die Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Nach Angaben des Nationalen Antiterroristischen Komitees kamen dabei kamen mindestens 9 Menschen ums Leben, 20 wurden verletzt. Laut anderen Meldungen gab es 10 Tote und 50 Verletzte, unter den Verwundeten seien auch Kinder. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf die Petersburger Polizei, es habe nur eine Explosion in einem fahrenden U-Bahn-Wagon zwischen beiden Stationen gegeben. Am Tatort arbeiten Polizeiermittler, Geheimdienstler sowie die Besatzungen von 41 Krankenwagen. Die Petersburger Metro wurde komplett geschlossen. Meldungen über einen weiteren, nicht explodierten, Sprengsatz in der U-Bahn-Station „Ploschad Wostanija“ bestätigten sich nicht.

Wohl kein Selbstmortattentat

Offenbar scheint diesmal kein Selbstmordattentäter hinter der blutigen Explosion zu stehen - im Gegensatz zu den Metro-Explosionen 2010 in Moskau. Ein Einwohner Petersburg erzählte der Wirtschaftsagentur RBK, sein Kollege, der offenbar zu den Passagieren des Unglückszuges gehörte, habe ihm eine SMS geschickt: „Zwischen den Stationen gab es eine Explosion, ein Bursche hatte eine Aktentasche stehen lassen, die Tür geöffnet und in den nächsten Wagon gewechselt. Nur in den nächsten Wagon.“ Eine andere Augenzeugin berichtete RBK, sie habe zum Zeitpunkt der Explosion auf einer Rolltreppe zum Bahnsteig der Station „Sennaja Ploschad“ gestanden. „Plötzlich hörte ich einen dumpfen Knall, eine Druckwelle traf mich, blies mir die Haare zurück, alle um mich haben sich umgesehen. Ich fuhr hinunter auf den Bahnsteig, am hinteren Ende hing eine dichte Rauchwolke, die Zuge fuhren noch, es waren keine Leichen zu sehen. Es gab auch keine Panik.“

Nach Ansicht von Experten wird das Fehlen eines Selbstmordattentäters die Ermittlungen erschweren. Aber wie ein Petersburger Sicherheitsbeamter der Agentur Interfax sagte, wurde der mutmaßlichen Bombenleger auf einem Video einer der zahlreichen Überwachungskamera in der Metro festgehalten.

„Allerhärteste Antwort“

Wie Wladimir Putin hielt sich ein Großteil der russischen Politiker zunächst mit Kommentaren zurück. Allerdings war auf den Nachrichtenportalen fast aller nichtstaatlicher Medien von Terrorismus die Rede. Und Franz Klinzewitsch, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses im russischen Föderationsrat, erklärte, es handele sich ohne Zweifel um einen Terrorschlag. „Wir haben immer gesagt, die Terroristen betrachteten Russland als ihren Feind Nummer Eins“, zitiert ihn Ria Nowosti. Es werde die „allerhärteste Antwort“ auf das Verbrechen geben.

„Bisher sind die Ermittlungen erst in den Anfängen, deshalb kann man über die Täter nur Vermutungen anstellen“, sagte der Moskauer Politologe Aschdar Kurtow unserer Zeitung. Aber er halte es für wenig wahrscheinlich, dass es sich um eine Abrechnung zwischen Gangstern handele. Auch extreme Nationalisten oder der ukrainische Geheimdienst stünden wohl nicht hinter dem Verbrechen. „Die Handschrift, ein Bombenanschlag in der U-Bahn, spricht für radikale Islamisten, aber es ist sehr schwer zu sagen, zu welcher Gruppe sie gehören.“ Es sei nicht auszuschließen, dass es sich bei den Tätern um nordkaukasischen Anhänger des terroristischen Islamischen Staates (IS) handele. Diese hätten entweder direkt im Auftrag des IS zugeschlagen. Oder sie seien aufgrund der Frontlage in Syrien und dem Irak, die sich für die IS immer schwieriger gestalte, nach Russland zurückgekehrt.

Mitte März hatten Unbekannte einen Posten der tschetschenischen Nationalgarde angegriffen, dabei kamen nach offiziellen Angaben 6 Nationalgardisten und 6 Angreifer ums Leben. Danach bekannte sich der IS zu dem Überfall.

Seit Mitte der 90iger Jahre veranstalten nordkaukasische Extremisten Terroranschläge in Russland, anfangs versuchten tschetschenische Separatisten den Kreml mit spektakulären Geiselnahmen in Krankenhäusern, Theatern und Schulen unter Druck zu setzen. Die russischen Behörden machen sie auch für die verheerenden Explosionen von 5 Wohnhäuser in Moskau, Buinansk und Wolgodonsk 1999 verantwortlich. Später wandelte sich der Großteil des nordkaukasischen Widerstandes zu einer islamistischen Untergrundbewegung. Deren Kämpfer überfielen in ihren Heimatrepubliken immer wieder Polizeistationen, setzten aber in mehreren russischen Städten auch sogenannte Tschachiden ein, Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürteln.

Verkehrschaos in St. Petersburg

Nach den Explosionen brach in Petersburg ein Verkehrschaos aus. Viele Einwohner berichteten, das Zentrum sei schon vorher wegen des Besuchs Wladimir Putins abgesperrt gewesen, die Behörden setzten Ersatzbusse für die ausgefallene U-Bahin ein, im Zentrum sank die Durchschnittsgeschwindigkeit auf unter 15 Stundenkilometer.

„Ich muss zum Moskauer Bahnhof, aber die ganze Innenstadt ist dicht“, beklagte sich Wladimir, ein Petersburger Geschäftsmann. Natürlich sei das ein Terrorakt gewesen. „Aber vielleicht waren es diesmal nicht die Tschetschenen, sondern unser Geheimdienst. Um einen Vorwand zu haben, die Schrauben hinterher noch strammer zu ziehen.“ Terroranschläge gebären auch in Russland die wildesten Verschwörungstheorien.