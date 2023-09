Köln/Osnabrück -Die NDR-Satiresendung „Extra 3“ hat sich in einem Beitrag über Parkregeln in Osnabrück lustig gemacht.

In dem Bericht aus der Rubrik „Realer Irrsinn“ stellt das Magazin eine Frau vor, die in der Osnabrücker Herderstraße arbeitet. Dort wurde vor kurzem eine Anwohnerparkzone eingerichtet. Autofahrer, die nicht in der Straße wohnen, dürfen zwar auch dort parken, wenn sie im Zeitraum von 9 bis 19 Uhr eine Parkscheibe stellen. Aber das ist nur für höchstens drei Stunden erlaubt. Für die Frau aus dem Beitrag bedeutet das: alle drei Stunden zurück zum Auto und umparken. Das Weiterstellen der Parkscheibe allein reicht nicht aus.

Obwohl sie sich mit diesem Trick an die Regelungen gehalten hat, bekam die Frau einen Strafzettel. Zuerst glaubte sie an einen Fehler, doch als ein Kollege ebenfalls eine Knolle an seinem Auto fand, habe sie sich gewundert.

„Eine Zeit vor 9 Uhr existiert für Osnabrücker Beamte nicht“

Des Rätsels Lösung: Die Frau hatte ihre Parkscheibe, wie es das Gesetz es eigentlich vorschreibt, auf ihre Ankunftszeit 8 Uhr gestellt. Die Zeit, für die das Stellen einer Parkscheibe in der Straße vorgeschrieben ist, umfasst aber 9-19 Uhr. Wenn man vor neun Uhr ankommt, habe man die Parkscheibe dennoch immer auf neun Uhr zu stellen, erklärt die Stadt deshalb. „Eine Zeit vor 9 Uhr existiert für Osnabrücker Beamte aber nicht“, schließt „Extra 3“.

Man könne das zwar nicht nachlesen, es sei aber eine Bestimmung, soll die Stadt sich gerechtfertigt haben. Sie erklärt: „Eine falsch eingestellte Parkscheibe - dabei spielt es keine Rolle, ob diese zu früh oder zu spät eingestellt ist - muss wie eine fehlende Parkscheibe behandelt werden.“ „Extra 3“ empfiehlt, zukünftig drei Parkscheiben zu stellen: jeweils eine für die geplante, die gefühlte und die gesetzliche Ankunftszeit.