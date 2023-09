Berlin -Auf dieses Signal der großen Notenbanken haben deutsche Sparer seit Jahren oder sogar über einem Jahrzehnt gewartet: In den USA erhöht die Fed ihren Leitzins ein weiteres Mal um einen Viertelprozentpunkt auf immerhin nun 1,75 bis 2,00 Prozent. In Europa stellt die Europäische Zentralbank (EZB) deutlicher denn je klar, dass sie in absehbarer Zeit den geldpolitischen Ausnahmezustand beenden möchte.

In einer Sitzung in der lettischen Hauptstadt Riga bereitete sie das Ende der umstrittenen Anleihekäufe vor, mit dem sie seit 2015 in der Währungsunion die Renditen künstlich niedrig hält. Von Oktober an will sie das Volumen dieser Eingriffe von derzeit 30 Milliarden Euro pro Monat halbieren. Im Dezember soll das Programm auslaufen.

Sparer müssen Geduld aufbringen

Zwar ließ sich der EZB-Rat ein Hintertürchen offen, um bei einer erneuten Konjunktureintrübung flexibel reagieren zu können. Dennoch gilt der überraschend frühere und klare Beschluss als Zeichen für den Willen der Geldpolitiker, trotz aller Unsicherheiten nach und nach zur Normalität zurück zu kehren. Allerdings müssen Sparer Geduld aufbringen, weil dies erst der Beginn einer Kehrtwende ist. Umgekehrt können Immobilienkäufer noch für längere Zeit mit günstigen Konditionen rechnen.

Auch für sie dürfte die Ära des billigen Geldes nur sehr allmählich auslaufen. Ihren Leitzins beließ die Notenbank bei null Prozent und sie betonte, dass sie eine Erhöhung frühestens Mitte nächsten Jahres für möglich hält. Geschäftsbanken müssen weiter eine Strafgebühr von 0,4 Prozent an die EZB abführen, wenn sie über Nacht Geld bei ihr parken. Zuletzt waren an den Finanzmärkten die Renditen hierzulande vorübergehend sogar wieder gesunken, weil Anleger aus Angst vor einer politischen Krise in Italien ihr Geld nach Deutschland brachten.

Zugeständnis an Kritiker

Den Wandel in seinem Weltbild dokumentierte Draghi in der Pressekonferenz im Anschluss an die Ratssitzung. Dort beschrieb er die wirtschaftliche Lage der Währungsunion freundlicher als gewohnt. Vor allem sprach er erstmals von deutlichen Fortschritten bei der Inflationsentwicklung, auf die es für eine Notenbank ankommt. Nachdem die EZB lange vor einem Verfall der Preise gewarnt hatte, sieht sie nun Anzeichen dafür, dass sich die Teuerung so entwickeln könnte wie gewünscht.

Diese Neubewertung ist zweifelsohne ein Zugeständnis an die Kritiker, die wie Bundesbankpräsident Jens Weidmann Draghi eine zu lockere Geldpolitik vorwerfen. Die aktuelle Faktenlage spricht nicht zwingend für Optimismus. Die Ölpreise legen zwar stark zu, so dass die Teuerung insgesamt anzieht. In Deutschland kletterte die Inflationsrate im Mai laut Statistischem Bundesamt auf 2,2 Prozent und damit den höchsten Wert seit Februar 2017.

Doch Volkswirte halten das für ein vorübergehendes Phänomen, bedingt durch höhere Rechnungen fürs Heizen oder Tanken, für Lebensmittel und andere Sondereffekte. Die wichtige Kerninflationsrate, die stark schwankungsanfällige Preise wie die für Energie und Nahrungsmittel ausklammert, verharrt in der Euro-Zone bei rund ein Prozent. Damit liegt sie weit unter der Marke von knapp unter oder zwei Prozent, die aus Sicht der EZB nötig ist für wirtschaftliche Stabilität.

Sorge um stabilität in der Währungsunion

Draghi selbst räumte höhere Risiken durch die Handelskonflikte und mögliche Turbulenzen an den Finanzmärkten ein. Zudem beurteilte die EZB selbst die Konjunkturaussichten etwas skeptischer als im März. Sie senkte ihre Wachstumsprognose für die Währungsunion für dieses Jahr von 2,4 Prozent auf 2,1 Prozent. Für die Jahre danach rechnet sie mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 1,9 Prozent und 1,7 Prozent.

Das behutsame Tempo Draghis bei der geldpolitischen Wende erklärt sich auch durch die Sorge um die Stabilität der Währungsunion. In Italien, Spanien und Portugal und anderen Ländern könnte ein abrupter Zinsanstieg zahlreiche Unternehmen in die Pleite treiben, betont die DZ Bank. Dort hätten sich so genannten „Zombie-Unternehmen“ hoch verschuldet und könnten sich nur dank der Nullzinspolitik über Wasser halten.

Positive Reaktionen in Deutschland

Kritiker vermuten, dass allein rechtliche Zwänge Draghi zum Handeln treiben würden. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs darf die EZB nicht zum dominanten Gläubiger einzelner Länder werden. Durch die massiven Ankäufe der Schuldpapiere steht sie bei mehreren Staaten wie Deutschland oder Frankreich aber kurz davor, ein Drittel aller Schuldpapiere zu halten. Diese Marke gilt als der juristisch kritischer Schwellenwert.

Hierzulande stieß das angekündigte Ende der Anleihekäufe überwiegend auf ein positives Echo. Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, begrüßte dies als „wichtigen Schritt in Richtung einer Normalisierung der Geldpolitik“. Ob im Sommer 2019 die Zinsen erhöht werden könnten, werde davon abhängen, ob der aktuelle Aufschwung weitergehe. Das ist laut Fuest derzeit unklar.

Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nannte die Ankündigung Draghis richtig. Sie sei aber auch mutig, weil die wirtschaftlichen Risiken wieder zugenommen hätten. Bankenpräsident Hans-Walter Peters lobte ebenfalls die aktuelle Entscheidung, forderte aber mehr von der EZB. „Nun sollte sie zügig auch das Ende der Negativzinsen angehen“, sagte Peters. Der Sparkassenverband freute sich über ein „gutes Zeichen“ der Notenbank.

Anleihekäufe kurz erklärt

Seit März 2015 hat die EZB für insgesamt mehr als 2,4 Billionen Euro Anleihen von Eurostaaten und auch von Unternehmen gekauft. Damit will sie die Kreditvergabe im Euroraum erleichtern, die Konjunktur ankurbeln und so den Weg zu wieder rascher steigenden Preisen ebnen.

Mit dem Programm erhöht die Notenbank künstlich die Nachfrage nach den Schuldpapieren. Staaten und Unternehmen kommen so billiger an Kredite, als wenn sie sich allein auf private Investoren verlassen müssten. Dies verbilligt für Regierungen wie für Häuslebauer die Kreditaufnahme.