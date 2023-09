Berlin -Vor fünf Jahren starb ein 15-jähriges Mädchen im U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin. War es ein Unfall, oder wurde das Mädchen vielleicht gemobbt und so in den Selbstmord getrieben? Diese Fragen quälen die Mutter seit dem Tod ihrer Tochter. Um Gewissheit zu bekommen, wollte sie in den Facebook-Account ihres Kindes schauen, die letzten Posts, die letzten Nachrichten von Freunden lesen und vor allem die Antwort finden auf die Frage nach dem Warum.

Der tragische Tod der Schülerin beschäftigte am Dienstag das Kammergericht. Der 21. Zivilsenat musste zunächst in einen größeren Saal wechseln. Denn der Andrang war riesig. Dabei war es bereits der zweite Prozess um diesen Fall. Facebook hatte gegen eine erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts, in dem die Mutter Recht bekommen hatte und das soziale Netzwerk Facebook zum Offenlegen des Kontos verpflichtet wurde, Berufung eingelegt. Es hatte sich auf die Persönlichkeitsrechte Dritter berufen.

Der bisher erste Fall

Der Fall, er ist juristisches Neuland. Das betonte Björn Retzlaff, der Vorsitzende Richter, gleich zu Beginn der 90 Minuten langen Verhandlung. Denn bisher gibt es noch keine rechtskräftige Entscheidung deutscher Gerichte über den virtuellen Nachlass eines Verstorbenen. Und so einig wie die Juristen am Landgericht Mitte Dezember 2015 waren sich die drei Richter am Kammergericht keineswegs. „Die Sache ist noch im Fluss. Und wir sind uns nicht einig, wie wir uns entscheiden werden“, sagte Retzlaff.

Die Eltern des Mädchens waren zum Prozess nicht erschienen. Zwei Anwälte vertraten sie. Facebook schickte eine Juristin. Retzlaff erläuterte, dass man klären müsse, ob ein Facebook-Account überhaupt vererbbar sei. Wenn dies nicht der Fall sei, dann stelle sich die Frage, ob man bei einem minderjährigen Kind eine Ausnahme machen müsse. Zudem sei zu klären, ob es Vorschriften gebe, die es Facebook untersagen würden, Daten weiterzugeben.

Passives Leserecht

Es kam sehr viel zur Sprache: das Sorgerecht, das Telekommunikationsgesetz, das Fernmeldegeheimnis, der Datenschutz. Retzlaff stellte klar, solange das Kind gelebt habe, hätten die Eltern Anspruch auf den Kontozugang, um ihr Sorgerecht ausüben und ihr Kind schützen zu könne – etwa vor Mobbing. Unklar sei jedoch, ob der Anspruch den Tod überdauern könne. Denn mit dem Tod des Kindes ende auch das Sorgerecht.

Der Vorsitzende Richter betonte, dass es im Falle der Vererblichkeit eines Profils bei einem sozialen Netzwerk nicht darum gehen könne, das Konto aktiv weiterzuführen. Es gehe lediglich um das „passive Leserecht“, das Erben vielleicht erhalten könnten.

Kammer rät zu einem Vergleich

Die Kammer regte an, es noch einmal mit einem Vergleich zu versuchen. Vielleicht, so der Vorschlag, könnte Facebook der Mutter die Daten geschwärzt zur Verfügung stellen. Bis zum 9. Mai haben beide Parteien nun Zeit, einen Kompromiss zu finden. Sollte dies nicht klappen, will die Kammer am 30. Mai eine Entscheidung verkünden.

Christian Pfaff, der Anwalt der Mutter, sagte nach der Verhandlung, dass der Kontozugang für die Mutter wichtig sei, um endlich abschließen zu können. Sie erhoffe sich Gewissheit über die Todesumstände ihres Kindes. „Die Tochter hatte im Wesentlichen den Dienst von Facebook für ihr ganzes privates Leben genutzt“, sagte Pfaff. Er machte auch aus seiner Enttäuschung über den Verlauf der Verhandlung keinen Hehl. „Wir haben uns schon vorgestellt, dass das landgerichtliche Urteil glatt bestätigt wird.“ Für ihn sei klar, dass es ein digitales Erbe geben müsse. Schließlich sei die digitale Welt Teil des heutigen Lebens.

Facebook-Seite im Gedenkzustand

In ihrer Klage hatte die Mutter ausgeführt, ihrer Tochter mit 14 Jahren den Zugang zu Facebook erlaubt zu haben. Bedingung war aber, dass die Mutter das Passwort kennt, um jederzeit eingreifen zu können, wenn das Konto missbraucht werden würde. Nach dem Tod der Tochter kam sie jedoch nicht mehr auf die Seite, weil das Konto durch Facebook bereits in einem sogenannten Gedenkzustand gestellt worden war. Die Daten sind zwar noch vorhanden, doch nicht mehr einsehbar.