Berlin -Nach dem Terroranschlag in Barcelona hat Facebook seinen Sicherheits-Check aktiviert. Smartphone-User, die sich in der spanischen Stadt oder im Umkreis befinden, haben dadurch die Möglichkeit, ihren Verwandten oder Freunden mitzuteilen, dass sie in Sicherheit sind.

So funktioniert der Check

User werden aufgefordert Freunde zu informieren, dass man in Sicherheit ist

Dort sieht man auch, welche Freunde angegeben haben, in Sicherheit zu sein

Außerdem hat man die Möglichkeit, weitere Freunde zum Safety Check einzuladen, Hilfe zu suchen oder selbst zu helfen.

Der „Safety Check“ war von Facebook schon bei den Terroranschlägen in Paris, Brüssel, Berlin und Stockholm eingesetzt worden. Ursprünglich entwickelt wurde die Funktion nach dem Tsunami in Japan im Jahr 2011. Erstmals eingesetzt wurde sie nach dem Erdbeben in Nepal 2015. (red)

