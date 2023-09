Köln -Das Fintech-Startup Nextmarkets erhält prominente Unterstützung: Paypal-Mitbegründer und erster externer Facebook-Investor Peter Thiel investiert gemeinsam mit der Finlab AG und EXTOREL (Strascheg) in die E-Learning-Plattform.

Der amerikanische Investor deutscher Herkunft Peter Thiel ist unter anderem, Partner des Risikokapitalunternehmens Founders Fund in San Francisco.

Laut der Branchenplattform Gründerszene beträgt die Finanzierungssumme 3,5 Millionen Euro.

Das 2014 in Köln gegründete Unternehmen Nextmarkets entwickelt eine Lern- und Ausbildungsplattform für das Handeln an Börsen, unter anderem für Aktien

und Rohstoffe. Erfahrene Finanzexperten stehen dort aktiven Anlegern als Coaches zur Verfügung. Eine spezielle Software soll intuitives Lernen in der Praxis, genannt („Curated investing“), ermöglichen. (red)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: