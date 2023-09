"Vor Nichts wird Halt gemacht. Gibts die echt so zu kaufen? oder ist das ein Scherz?", schreibt Pediga BW-Bodensee auf der Facebook-Seite. Was hier so skandalös angekündigt wird, ist eine Packung Kinder Schokolade. Der Post wurde mittlerweile von der Seite entfernt.

Denn auf dieser ist nicht wie gewohnt das Gesicht eines hellhäutigen Jungen zu sehen, sondern auch Kinder mit dunkler Hautfarbe. Viele Facebook-User kommentierten den Post mit wütenden und verächtlichen Sprüchen, wie "Ich kotze gleich!"

Die Aufnahme der Verpackung zeigt jedoch nicht, dass es sich um eine Sonderedition der Firma handelt. Abgebildet sind nämlich Kinderfotos der Fußballspieler Jérôme Boateng und Ilkay Gündogan, beides Mitglieder der Fußball-Nationalmannschaft für die EM 2016.

Im Rahmen der bevorstehenden Europameisterschaft verkauft der Süßwarenhersteller nämlich Packungen mit den Fotos der Nationalspieler.

Das ist auch einigen Kommentatoren auf der Pegida-Seite aufgefallen: Die Seitenbetreiber haben darauf jedoch nicht reagiert und ließen ihren Aufschrei weiter stehen. (red)