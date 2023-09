Facebook steigt in Kleinanzeigen-Markt ein

Berlin -Jetzt steigt auch Facebook in den Einzelhandel ein. Allerdings handelt es sich dabei zunächst um eine Art digitaler Flohmarkt – ohne Standgebühren. Wir erläutern, wie damit dennoch Amazon und Co angegriffen werden.

Was genau bietet Facebook an?

Das weltweit größte soziale Netzwerk offeriert nun auch eine Plattform, die Marketplace heißt. Nutzer sollen dort alles Mögliche verkaufen und kaufen können. Ähnliches mit gleichem Namen gab es schon 2007, es wurde aber nach relativ kurzer Zeit wegen Erfolglosigkeit wieder eingestellt. Marktforscher gingen seinerzeit davon aus, dass Nutzer sich in das Netzwerk einklinken, um Kontakte zu pflegen und nicht, um virtuell einkaufen zu gehen.

Was hat sich in den vergangenen Jahren geändert?

Vor allem sind es mehr Nutzer geworden. Bei Facebook sind es inzwischen rund 1,7 Milliarden. Davon sind etwa 1,5 Milliarden mit ihren mobilen Geräten aktiv. Und im Internet gilt generell: Alle gehen dahin, wo schon viele sind. Das bedeutet auch, dass mit wachsender Zahl die Chancen steigen, dass Verkaufsangebote auf eine entsprechende Nachfrage treffen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Neu ist am Marketplace überdies, dass er für mobile Geräte optimiert ist. Das hat den großen Vorteil, dass sich einfacher lokalisieren lässt, wo sich Anbieter und potenzielle Käufer befinden. Damit sollen die Chancen für Transaktionen steigen. Zudem sind nach Angaben von Facebook ohnehin schon 450 Millionen Menschen jeden Monat damit beschäftigt, über selbstorganisierte Facebook-Gruppen Handel zu treiben.

Wie funktioniert der Marketplace?

Facebook strebt eine möglichst einfache Nutzung an. Der Verkäufer macht ein Foto von dem Produkt, lädt es auf den Marketplace, benennt und beschreibt es, gibt ihm einen Preis und gibt seinen Standort an. Das alles ist gebührenfrei. Der Käufer gelangt mit einem Klick auf das neue Marketplace-Icon in der Facebook-App auf die Plattform. Über Suchfunktionen kann er mit verschiedenen Auswahlkriterien im digitalen Flohmarkt stöbern.

Wie wird für die Sicherheit beim Einkauf gesorgt?

Facebook hält sich da weitgehend zurück. Im Gegensatz zu etablierten Verkaufs-Webseiten gibt der Betreiber des weltgrößten digitalen Netzwerks keinerlei Garantien für eine sichere Transaktion. Vielmehr soll der Interessent über eine Direktnachricht an den Anbieter die Sache einfädeln. Käufer und Verkäufer sollen bilateral den Deal mit allen Details untereinander aushandeln. Um ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten, besteht Facebook aber zumindest auf Klarnamen.

Was bedeutet der Vorstoß für andere Internetbieter?

Marketplace verfolgt das Konzept der digitalen Kleinanzeigen von Privatleuten. Doch so hat Ebay auch einmal angefangen. Experten halten es für durchaus denkbar, dass sich früher oder später auch professionelle Händler „einschleichen“. Auf jeden Fall entsteht Konkurrenz für Ebay und Amazon, die auf ihren Webseiten ebenfalls den Handel unter Privatleuten ermöglichen. Gut möglich, dass den Rivalen Nutzer abspenstig gemacht werden.

Wie steht es insgesamt mit dem Onlinehandel?

Der Vorstoß von Facebook kommt zu einem Zeitpunkt, da der Onlinehandel massiv wächst. Die Zuwachsraten liegen je nach Land jährlich bei 15 bis 20 Prozent. Wobei das Einkaufen mit dem Smartphone weit überproportional wächst. Mehrere Studien gehen davon aus, dass E-Commerce im nächsten Jahr hierzulande schon einen Anteil von 15 Prozent am gesamten Einzelhandel haben wird. In Großbritannien geht es schon in Richtung 20 Prozent. Bei diesem Boom will auch Facebook dabei sein. Allerdings wird Marketplace zunächst einmal nur für die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland freigeschaltet. Ob und wann Deutschland folgt, dürfte vom Erfolg des neuen Angebots abhängen.

Was hat Facebook von einem zusätzlichen kostenlosen Service?

Der neue Service soll noch mehr Internetverkehr auf die Seiten des Unternehmens leiten. Damit erzeugen die Nutzer auch mehr Daten, die von Facebook gespeichert und analysiert werden. Diese Daten sind viel Geld wert, sie können an andere Unternehmen verkauft und zur Verbesserung des Angebots von Facebook genutzt werden. Denn die Profile der Facebook-Nutzer können mit den Daten vom Marketplace noch genauer aufgegliedert werden.

Das macht es auch möglich, Werbung von Unternehmen noch viel präziser bei Nutzern zu platzieren – beim Einsatz dieses sogenannten Targetings ist Facebook ohnehin schon weltweit führend. Wer sich also künftig im Marketplace nach einem gebrauchten Rasenmäher umschaut, dürfte dann alsbald mit Reklame für ein Sonderangebot eines neuen Mähers beglückt werden.