Berlin -Hasskommentare, Bilder von Enthauptungen, Kinderpornos: Hunderte Mitarbeiter der Bertelsmann-Firma Arvato sichten Tag für Tag im Auftrag von Facebook in Berlin unerwünschte Inhalte in dem sozialen Netzwerk und sortieren aus. Viele von ihnen werden von den furchtbaren Bildern und Videos traumatisiert, das zeigt eine Recherche des SZ-Magazins, das mit Mitarbeitern der Löscheinheit gesprochen hat. Sie sprechen über ihre Arbeitsbedingungen und die Löschregeln, die Facebook bislang unter Verschluss gehalten hat.

Etwa 600 Mitarbeiter sitzen demnach in dem unscheinbaren Bürobau am Wohlrabedamm in der Berliner Siemensstadt in Spandau. Mit 1500 Euro Bruttolohn verdienen sie nur etwas mehr als den deutschen Mindestlohn. Sie arbeiten in zwei Schichten in Teams, aufgeteilt nach Sprachen – von Arabisch über Spanisch, Türkisch, bis hin zu Deutsch. „Man kann Arvato nur für den Geschäftssinn gratulieren, sich Berlin für diese Arbeit ausgesucht zu haben. Hier gibt es einen Schmelztiegel an Sprachen und Kulturen, wo sonst findet man Schweden, Norweger, Syrer, Türken, Franzosen, Spanier, die dringend Arbeit suchen", sagte ein Mitarbeiter dem SZ-Magazin.

Im arabischen Team arbeiten dem Bericht zufolge auch Flüchtlinge, die dem Krieg in Syrien entkommen sind und nun in Deutschland in Schichtarbeit Enthauptungsvideos und Terrorpropaganda sichten müssen – Bilder, vor denen sie geflohen sind. "Ich weiß, dass jemand diesen Job machen muss. Aber es sollten Leute sein, die dafür trainiert werden, denen geholfen wird und die man nicht einfach vor die Hunde gehen lässt wie uns", sagt ein Mitarbeiter der Zeitung.

Folter und Sex mit Tieren

Was die Mitarbeiter Tag für Tag ansehen müssen, lässt sich nur erahnen. "Ich habe Sachen gesehen, die mich ernsthaft am Guten im Menschen zweifeln lassen. Folter und Sex mit Tieren“, sagt ein Angestellter.

Viele klagen über schwere psychische Probleme, die durch das Sichten von oftmals schockierenden Inhalten wie Folter, Mord oder Kindesmissbrauch hervorgerufen werden. Mit ihren Problemen fühlen sich die Mitarbeiter allein gelassen - professionelle Hilfe stehe ihnen nicht ausreichend zur Verfügung. "Seit ich die Kinderpornovideos gesehen habe, könnte ich eigentlich Nonne werden - an Sex ist nicht mehr zu denken. Seit über einem Jahr kann ich mit meinem Partner nicht mehr intim werden. Sobald er mich berührt, fange ich an zu zittern", zitiert das Magazin einen Mitarbeiter.

2000 Beiträge muss jeder Mitarbeiter pro Tag prüfen

Viele berichten auch von Stress, Überlastung und unübersichtlichen Vorgaben, welche Inhalte gelöscht werden müssen und welche nicht. Etwa 2000 Beiträge muss jeder Mitarbeiter pro Tag prüfen – manchen bleiben nur acht Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob ein Bild, Video oder Kommentar den Vorgaben des Internetkonzerns entspricht.

Laut SZ-Magazin sind es Hunderte kleine Regeln, die festlegen, was gelöscht werden muss und was nicht. Auf dem Index stehen etwa Videos, die zeigen, wie ein Mensch gequält wird – aber nur, wenn dieses Video in den Kommentaren dazu bejubelt wird. Was zu sehen ist, spielt keine Rolle. Nicht gelöscht werden muss hingegen das Bild eines Erhängten mit dem Zusatz „Erhängt diesen Hurensohn“, weil das als erlaubte Befürwortung der Todesstrafe gilt. „Hängt diesen Schwulen auf“ dagegen muss gelöscht werden – weil es sich gegen eine geschützte Minderheit richtet.

Die „Gemeinschaftsstandards“, nach denen Facebook-Beiträge entfernt werden müssen, sind streng geheim. So soll offenbar umgangen werden, dass Nutzer des Netzwerkes Methoden entwickeln, die Regeln zu umgehen.

Migranten dürfen als „dreckige Diebe“ bezeichnet werden

Laut SZ-Magazin ändern sich diese Regeln laufend – nicht zuletzt auch durch den Druck deutscher Behörden bezüglich Hassbotschaften. Seit kurzem gehören Angriffe gegen Migranten auch zu verbotenen Inhalten. „Stehen bleiben können etwa Sätze, die Migranten als „dreckige Diebe“ bezeichnen, da nur die Zuschreibungen „Terrorist, Mörder oder Sexualstraftäter“ von Facebook entfernt werden. Gelöscht werden müssen hingegen Sätze, die Migranten mit Dreck oder Ungeziefer vergleichen, aber nur, wenn dieser Vergleich als Substantiv erfolgt („Migranten sind Dreck“)“, schreiben die beiden SZ-Autoren Hannes Grassegger und Till Krause.

Die Bestrebungen von Justizminister Heiko Maas, der seit langem von Facebook ein stärkeres Vorgehen gegen Hasskommentare fordert, sollen laut dem Bericht auch ein Grund dafür sein, dass die Löschzentrale von Facebook in Berlin sitzt. Immer wieder kritisiert Maas den Konzern wegen des laxen Umgangs mit Hass-Inhalten. „Facebook nimmt seine eigenen Nutzer nicht ernst genug“, sagte der SPD-Politiker im Interview mit dem NDR-Medienmagazin Zapp. Noch immer würden Inhalte von Hasskriminalität, die von außen an Facebook gemeldet werden, nur unzureichend gelöscht: „Die Resultate sind noch nicht so, wie wir uns das wünschen, und auch nicht, wie Facebook das selber vorgibt. Und solange das so ist, muss im Beschwerdemanagement von Facebook noch einiges geschehen.“

Maas ärgert sich außerdem über die anhaltende Intransparenz des US-Konzerns. Auch Mitarbeiter seines Hauses hätten die Löschtrupps in Berlin bislang nicht besuchen dürfen. Der Justizminister hatte ein Monitoring in Auftrag gegeben, bei dem der Umgang von Facebook und anderen sozialen Netzwerken mit gemeldeten Inhalten geprüft wird. Maas erwartet Anfang 2017 die endgültigen Ergebnisse und will danach gegebenenfalls rechtliche Maßnahmen auch auf EU-Ebene auf den Weg bringen.