Köln -Lange bangten die Fans, ebenso lange hielten sich die Macher bedeckt – doch nun hat Elyas M'Barek bei einer Pressekonferenz verraten, dass „Fack Ju Göhte 3“ noch 2017 ins Kino kommt. Der erfolgreichste deutsche Kino-Blockbuster aller Zeiten geht somit noch in diesem Jahr in die Fortsetzung – am 26. Oktober läuft er in den deutschen Kinos an.

Dass der Film einen dritten Teil bekommt, hängt vor allem mit zwei erfolgreichen Personalentscheidungen bei der Produktionsfirma „Constantin Film” in München zusammen. Die produzierte auch die ersten beiden Teile – und bestätigte uns bereits im vergangenen Jahr, dass die Verträge mit Drehbuch-Autor und Regisseur Bora Dagtekin (37) und Hauptdarsteller Elyas M'Barek (33) verlängert wurden.

Ohne die beiden wäre „Fack Ju Göhte 3“ nicht vorstellbar gewesen. Und vor allem Dagtekin soll sich vor der Unterzeichnung der neuen Kontrakte lange geziert haben.

M'Barek und Dagtekin verlängerten bis 2017

M'Barek alias „Zeki Müller“ unterschrieb „einen Rahmenvertrag über mindestens drei Filme“ bis 2017, bestätigt der Vorstandsvorsitzende bei Constantin, Martin Moszkowicz (58) – und schwärmt: „Es ist mir eine große Freude, dass wir die langjährige Zusammenarbeit mit einem so großartigen Künstler fortsetzen und ich freue mich sehr auf die nächsten gemeinsamen Projekte“. Auch Dagtekin, der sich „Fack Ju Göhte“ genau wie die Erfolgsserien „Türkisch für Anfänger“ und „Doctor's Diary“ ausdachte, verlängerte bis Ende 2017.

Der gefragte Autor, der durch die Ankündigung einer neuen Serie und eines „Doctor's Diary“-Films den „Fack Ju Göhte“-Fans Angst machte, sagt jetzt vielsagend: „Ich freue mich auf neue Kinoprojekte mit Elyas M'Barek.”

