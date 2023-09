Berlin-Tempelhof -Ausgerechnet an einem wichtigem Nadelöhr erwartet uns am kommenden Montagmorgen ein Mega-Stau: Schon jetzt ballt sich der Verkehr auf dem Tempelhofer Damm, richtig heftig wird es wohl im Berufsverkehr.

Schon jetzt staut sich hier der Verkehr. Böttcher

Am Freitagabend war die Fahrbahn von Tempelhof in Richtung Kreuzberg auf mehreren Quadratmetern in Höhe Schwiebusser Straße leicht abgesackt (KURIER berichtete). Die Ursache ist weiterhin unklar. Soviel steht fest: Wasser hat den Schaden nicht verursacht.

Auf Sand gebaut

Unter der Straße befinden sich Räume der BVG, die neben dem Tunnel der U6 liegen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist ebenfalls unklar.

Vor Ort befragte Fachleute äußern folgende Vermutung: Unter der Fahrbahn befindet sich Sand, womöglich ist dieser verrutscht und die Fahrbahn um einige Zentimeter abgesackt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Rechtsabbiegen nicht möglich

Mithilfe eines Mini-Baggers wird momentan die Fahrbahn aufgerissen, anschließend soll der Sand unterhalb der Fahrbahn entfernt werden. Falls das Problem damit gelöst ist, wird neuer Asphalt aufgetragen.

Mit ein wenig Glück wäre das Ganze in wenigen Tagen repariert, und Berliner im Berufsverkehr hätten an der Stelle wieder freie Fahrt.

Bis dahin ist vom Columbiadamm aus das Abbiegen rechts auf den Mehringdamm nicht möglich. Verkehrsteilnehmer sollen die Gegend über die Friesenstraße und die Gneisenaustraße umfahren. MBÖ/JSt