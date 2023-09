Christchurch -Um seine Mitarbeiter dazu zu motivieren, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, hat ein Chef in Neuseeland sich ein besonderes Anreizsystem ausgedacht: Für jeden Tag, an dem sie mit dem Rad zur Arbeit und zurück fahren, zahlt Tim Chesney ihnen fünf Dollar. Wer mindestens ein halbes Jahr durchhält, bekommt sogar zehn Dollar pro Tag. Ausgezahlt wird der Bonus gesammelt am Ende des Jahres.

Radfahr-Bonus: Wer es durchzieht, bekommt rund 2300 Dollar im Jahr

Der Gründer der kleinen Werbeagentur im neuseeländischen Christchurch ist selbst begeisterter Radfahrer. Schon seit einer Weile habe er darüber nachgedacht, dass es eine gute Sache wäre, seine Mitarbeiter zum Radfahren zu animieren, erzählte er dem Newsportal „Stuff“. Er war sich sicher, dass sich das auch positiv auf die Arbeit auswirken würde: „Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass ich mit viel mehr Energie in den Tag starte.“

Für seine Mitarbeiter kommt eine ordentliche Summe zusammen, wenn sie komplett aufs Fahrrad umsteigen: Zieht man einmal den gesetzlichen Urlaubsanspruch und die Feiertage ab, arbeiten sie etwa 230 Tage im Jahr – am Ende können sie also einen Bonus von 2300 Dollar ausgezahlt bekommen. Umgerechnet sind das nach aktuellem Kurs etwa 1360 Euro.

Als Chesney das Programm Anfang März einführte, waren seine Mitarbeiter zunächst wenig begeistert – denn in der Agentur haben sie keine Möglichkeit zu duschen. Dennoch machen jetzt fünf der sechs Angestellten mit.

Bislang laufe es super, erzählt Entwickler Elliot Gilmore. Es sei zwar hart, sich morgens vom Weg zur Arbeit zu erholen, doch für seine Gesundheit sei es besser als jedes Fitnessstudio – und auch angenehmer. Morgens fahre er nun durch einen Park, wo Menschen Enten füttern und Bücher lesen. „Das ist schon etwas anderes, als zur Arbeit zu fahren und darauf zu warten, dass die Ampel grün wird.“ (bbm)