Berlin ist eine Fahrradstadt. Täglich 1,5 Millionen Wege legen die Berliner mit dem Rad zurück, mehr als 100.000 Menschen haben bereits für den Fahrrad-Volksentscheid unterschrieben. 200 Jahre nach der Erfindung des Drahtesels boomt das Radfahren. Wir zeigen die fünf interessantesten Trends für die beginnende Radsaison.

Falthelm

Der Helm "Fuga" von der spanischen Firma Closca ist stabil und spart Platz. Markus Wächter

Weil immer mehr Menschen das Rad für den Weg zur Arbeit nutzen, müssen praktische Lösungen her. Zum Beispiel ein Helm, der keinen Platz wegnimmt. Die spanische Firma Closca hat dazu einen Helm entwickelt, der sich auf die Hälfte seiner Größe falten lässt. Der Falthelm Modell „Fuga“ erfüllt dennoch alle notwendigen Sicherheitsstandards.

Fahrradstation von WSM

Fahrrad-Station von WSM: Das Modulsystem bietet überdachte Abstellplätze, Duschen und Umkleidekabinen. Alles auf vier Autoparkplätzen. WSM/Pressedienst Fahrrad

Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, bleibt nicht nur fit, sondern ist in der Regel auch gesünder und glücklicher. Immer mehr Firmen erkennen das und ermutigen Kollegen zum Fahrradfahren. Der Stadtmöblierer WSM bietet solchen Unternehmen nun eine Fahrrad-Abstellstation in Modulbauweise. Auf vier Autoparkplätzen entstehen überdachte Rad-Abstellplätze, Umkleidemöglichkeiten und Duschen. Ab zehn Mitarbeitern soll sich das Ganze lohnen.

Faltrad

Bike to go: Falträder sind für Pendler ideal. Markus Wächter

Falträder oder Klappräder gibt es schon lange. Gerade weil in Städten wie Berlin Abstellmöglichkeiten rar sind und Fahrräder an Bahnhöfen häufig gestohlen werden, erfreuen sich Falträder immer größerer Beliebtheit. Die Hersteller haben das erkannt und bewerben ihre Räder heute bewusst als City-Bikes. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das Rad lässt sich kostenfrei in Bus und Bahn mitnehmen und unter dem Schreibtisch verstauen.

Stilvolle Accessoires

Der Poncho kommt zurück: Für kurze Strecken wirft sich stilbewusste Radfahrer in diesem Jahr einfach den Poncho über. Vaude/Pressedienst Fahrrad

Hier gibt es zwei Glaubensrichtungen: Weithin sichtbar in Neongelb oder schlichtes Schwarz mit Reflektoren? „Auch das funktioniert“, sagt Fahrrad-Experte Gunnar Fehlau. Hell leuchtende Bauarbeiter-Warnwesten gehören inzwischen zum Berliner Stadtbild. Der Trend geht mittlerweile aber auch zu neongelben Helmschützern, Handschuhen oder Pedalen. Und zum Poncho, der ist schnell übergeworfen und hält auf kurzen Strecken warm.

Neongelbe Pedalen: Wer sein Fahrrad individualisieren will, hat immer mehr Möglichkeiten. Markus Wächter

Zahnriemen statt Kette

Zahnriemen sind widerstandsfähiger als Fahrradketten. Markus Wächter / Waechter

Hätte, hätte, Fahrradkette: Nichts nervt Berufsradler mehr als Probleme mit der Fahrradkette. Entweder man schmiert sich die Hose voller Öl, sie rostet und quietscht oder sie springt vom Zahnrad. Wie beim Motorrad gehen daher viele Fahrradhersteller zu Zahnriemen über: „Zahnriemen haben eine zwei- bis dreimal höhere Lebensdauer als Fahrradketten“, erklärt Fehlau die Vorteile.