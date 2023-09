Nach den jüngsten Exzessen auf der Dortmunder Südtribüne beim Spiel gegen RB Leipzig ist eine Diskussion um die Fankultur in Deutschland entfacht. Der Umgang in deutschen Fußballstadien drohe zu verrohen, Hass erhalte immer mehr Eingang in die Fanszenen.

Twitter-User haben den Spieß nun umgedreht. Unter dem Hashtag #FaireFangesaenge ließen sich die Nutzer Eigenkreationen einfallen, die auf ursprünglichen Fangesängen basieren. Über mehrere Stunden war der Hashtag am Freitag Toptrend in den Twitter-Charts. Eine Auswahl. (nal)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: