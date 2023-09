Berlin -Bundeswehr-Soldaten sind in Litauen Ziel von Fake-News geworden. Dies bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur und am Freitag in der Bundespressekonferenz.

Zu Details oder möglichen Urhebern konnte er sich nicht äußern. Zuerst hatte „Der Spiegel“ über den Vorfall berichtet.

So sei am 14. Februar eine anonyme E-Mail bei den litauischen Behörden eingegangen, in denen behauptet wurde, deutsche Soldaten hätten vor wenigen Tagen bei ihrem Einsatz in dem baltischen Land eine Minderjährige vergewaltigt.

„Bewusste Falschinformation“

Anschließend wurden unverzüglich Ermittlungen in Litauen eingeleitet, wie der Sprecher sagte. Es habe aber weder ein Opfer noch Zeugen gegeben.

Die E-Mail-Adresse, von der die Falschmeldung verbreitet wurde, existierte ebenfalls nicht mehr und die litauische Regierung stellte schnell klar, dass es einen solchen Vorfall nicht gegeben hat.

Ob es sich bei der „bewussten Falschinformation“, wie es der Sprecher ausdrückte, um eine Kampagne oder einen einzelnen Vorfall handelt, könne noch nicht gesagt werden.

Schnelles Handeln gegen solche Fälle

Generell sei die Bundesregierung aber auf solche Fälle vorbereitet und mit Litauen gebe es Absprachen, wie in solchen Situationen vorgegangen werde. „Wir konnten gut reagieren und dadurch ist das Thema relativ schnell im Keim erstickt worden“, sagte der Sprecher.

Ein Nato-Diplomat sprach laut „Spiegel“-Bericht von einer erneuten Provokation der Russen, die gegen die temporäre Truppenstationierung an der Ostgrenze des Militärbündnisses protestieren. (jwa, dpa)