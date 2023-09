Düsseldorf/Berlin -Welche Sicherheitsbehörden waren zu welchem Zeitpunkt für den islamistischen Terroristen Anis Amri zuständig und wo hat es möglicherweise Versäumnisse gegeben? Mit jedem Detail, das an die Öffentlichkeit gelangt, scheinen sich die Fakten zu klären, doch die Bewertung des Falls wird immer komplizierter.

Vor der Sitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag am Donnerstag, der sich erneut ausführlich mit dem Anschlag vom 19. Dezember auf dem Berliner Weihnachtsmarkt beschäftigen wird, hat NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) zumindest ein Problem. Seine Aussage, Anis Amri habe sich nach dem 11. März 2016 nur noch sporadisch in NRW aufgehalten, lässt sich so nicht aufrechterhalten. An diesem Tag hatte das Landeskriminalamt die „Zuständigkeit zur Gefährderbearbeitung“ an das LKA Berlin übergeben.

Amri häufig im Ruhrgebiet

Doch was bedeutet sporadischer Aufenthalt? Seit dem 11. März war Amri insgesamt zehn Mal in NRW, darunter in zwei längeren Abschnitten. Vom 22. März bis 11. April hielt er sich in Dortmund, Oberhausen und Duisburg auf, es folgten bis August acht Kurzaufenthalte in Bochum und Oberhausen. Vom 11. bis 17. August war der Attentäter laut einer Chronologie, die das NRW-Innenministerium erstellt hat, in Dortmund, Kleve und Emmerich unterwegs. Kann man das tatsächlich als sporadische Aufenthalte bezeichnen? Fest steht auch, dass die NRW-Behörden den Terroristen am 10. Mai 2016 erneut als Gefährder vom LKA Berlin übernahmen. Nach einem erneuten Asylantrag, den Amri am 28. April beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Dortmund gestellt hatte, wurde er an die Ausländerbehörde Oberhausen überwiesen, in dessen Bereich er seinen Wohnsitz nehmen musste. Das LKA Berlin hatte den Tunesier am 6. Mai als Gefährder wieder ausgestuft – wegen seines Wohnsitzwechsels nach NRW.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zwischen Berlin und NRW

Doch hat Amri damit auch seinen „Lebensmittelpunkt“ tatsächlich wieder nach NRW verlegt? Ein entsprechender Vermerk des Bundesinnenministeriums in der Chronologie über das „Behördenhandeln um die Person des Attentäter vom Breitscheidplatz Anis Amri“ wurde nach Protest des NRW-Innenministeriums am Dienstag aus dem Dossier gestrichen. In dieser Chronologie sind die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des Bundes, des Generalbundesanwalts und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zusammengefasst. Jetzt heißt es lediglich, Amri sei zwischen dem 4. April und dem 21. September 2016 häufig zwischen NRW und Berlin gependelt. Seit dem 18. August 2016 könne man keinen Aufenthalt in NRW mehr nachweisen.

Aufenthalt ab August unbekannt

Nicht bloß in NRW. Die Sicherheitsbehörden in NRW und in Berlin haben den Terroristen nach dem 19. August bis zum Anschlag am 19. Dezember gar nicht mehr auf dem Schirm. Bis auf einen Tag – es ist der 28. Oktober – wissen sie nicht, wo er sich aufhält. An diesem Tag ist er offenbar im Großraum Berlin/Brandenburg unterwegs. Zumindest ergeben das Ortungen seines Handys durch das Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin. Sie sind Folge eines Hinweises aus Marokko vom 14. Oktober, den das Bundeskriminalamt an das LKA in Düsseldorf weiterleitet. Darin heißt es, Amri sei Anhänger des Islamischen Staates und wolle in Deutschland „ein Projekt“ ausführen. Das LKA in Berlin nimmt sich der Sache an und kommt zu dem Ergebnis, dass dies keine neuer Erkenntnisstand sei. Für die Ermittler ist Amri weiterhin nur ein Kleinkrimineller. Ein Warnhinweis aus Marokko an das LKA NRW am 28. Oktober, Amri habe sich in Deutschland mit IS-Sympathisanten in Verbindung gesetzt, versetzt die Behörden in Alarmbereitschaft. Zwei Aufenthaltsüberprüfungen an seiner Meldeanschrift in Emmerich bleiben erfolglos. Die Behörden vereinbaren mit dem dortigen Sozialbetreuer, dass dieser sich sofort melden möge, falls Amri auftaucht. Der 24-Jährige hat sich dort am 15. August abgemeldet.

Köln für Ersatzpapiere zuständig

Unstrittig ist: Die Ausländerbehörde in Kleve und damit das Land NRW bleiben weiter zuständig für Amri. Sie sollen das Abschiebeverfahren fortführen und sich darum kümmern, dass die Ersatzpapiere aus Tunesien möglichst schnell herangeschafft werden. Das wird zwar grundsätzlich über die Zentrale Ausländerbehörde in Köln angewickelt. Um das Verfahren zu beschleunigen, hat das Land Kontakt mit den tunesischen Behörden aufgenommen, sogar Mitarbeiter nach Tunis geschickt.

Von einer engmaschigen Überwachung eines Gefährders in NRW jedoch kann nach dem 10. Mai keine Rede mehr sein. Das hat Innenminister Jäger auch bestätigt. Sie sei in Zusammenhang mit der Einstellung der Überwachung des Salafisten Abu Walaa nach dessen Verhaftung am 24. Mai 2016 beendet worden. Doch ist das ein Versäumnis der NRW-Behörden? In allen Sitzungen des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums vertraten alle Experten die gleiche Meinung: Von Amri geht keine Gefahr aus. Darüber werden die Politiker im Innenausschuss des Landtags am heutigen Donnerstag streiten.

Auf der Flucht in Emmerich

Auch die Frage, ob der Terrorist auf seiner Flucht im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in einem Bus bei Emmerich gesichtet wurde, ist noch nicht geklärt. Dem BKA liege die Aussage eines Zeugen vor, berichten Sicherheitskreise. Amris Unterkunft in Emmerich wurde am Abend des 21. Dezember durchsucht.