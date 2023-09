Köln -Der Fall rund um Jan Böhmermanns Schmähgedicht hat bereits internationale Medien erreicht. Neben Berichten in der New York Times, dem britischen Telegraph und CNN, wird die Debatte von internationalen Journalisten auch kommentiert.

In den internationalen Kommentaren wird Merkel für ihre Entschuldigung beim türkischen Staatspräsidenten kritisiert.

„Merkel muss Rückgrat zeigen“

Die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ schreib am Donnerstag:

„Wie weit reicht Erdogans Macht? Wenn es nach ihm geht, sehr weit. Er fordert Strafverfolgung für den Komiker Böhmermann, der ihn verspottet hat. Die ganze Sache ist dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass Bundeskanzlerin Merkel nun ein Problem hat. (...) Indem sie die Satire Böhmermanns als „verletzend“ bezeichnete, hat sie für böses Blut gesorgt.

Subtil sind die Tiraden des Komikers wirklich nicht, und auch großzügige Geister werden sie nicht sonderlich lustig finden. Aber es geht darum, dass in einer offenen, demokratischen Gesellschaft derartige Äußerungen möglich sind. Merkel muss Rückgrat zeigen. Erdogan kann nicht bestimmen, wie weit Humor in Deutschland gehen darf. Einmal mehr hat der Präsident gezeigt, dass die heutige Türkei nicht in die EU gehört.“

Die dänische Zeitung „Jyllands-Posten“ kommentiert am Donnerstag:

„Druck auf Merkel gewachsen“

„Anstatt die freie Presse und ihre Satiriker frei wirken zu lassen, hat Angela Merkel sich bei Erdogan entschuldigt, aber wie der traurige Verlauf der Sache gezeigt hat, will er mehr. Eine Entschuldigung war nicht genug. Jetzt will Erdogan auch das Recht auf seiner Seite haben und hat die einleitenden juristischen Schritte getätigt.

Merkels Entschuldigung wird als Kniefall vor Erdogan aufgefasst. Die ganze Affäre ist eine triste Illustration dessen, was passiert, wenn man sich Druck beugt. Man bekommt mehr Druck, nicht weniger.“

Die lettische Zeitung „Diena“ schreibt am Donnerstag:

„Merkel in ernster Zwickmühle“

„Eine Satire über den autoritären türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Ankara ganz ernsthaft verärgert hat, bereitet der deutschen Kanzlerin Angela Merkel große Kopfschmerzen. Einerseits sind gute Beziehungen mit der Türkei sehr wichtig für sie, um die europäische Flüchtlingskrise zu bewältigen.

Anderseits kann sie sich nicht gegen die Meinungs- und die Pressefreiheit stellen, die einer der Eckpfeiler der deutschen Demokratie ist.“

