Leverkusen -Der Verein Bayer Leverkusen hat Blumen, Lichter und weitere Zeichen des Gedenkens an den tot aufgefundenen Trainer Sascha Lewandowski weggeräumt. Die Zeichen der Anteilnahme waren am Donnerstag vor dem Stadion BayArena von einem Fanverband niedergelegt worden. Der Kommunikationsdirektor des Bundesligisten Bayer Leverkusen, Jochen A. Rotthaus, sagte am Sonntag, mittlerweile habe man die Gedenkstücke entfernt. Er bestätigte damit einen Bericht der Zeitung „Express“.

Das Wegräumen sei der derzeitigen Situation der Unsicherheit geschuldet, sagte Rotthaus. „Es ist keine Botschaft, es ist kein Zeichen“, betonte er. Man dürfe in das Vorgehen nichts hineininterpretieren. Bayer Leverkusen kenne die Hintergründe von Lewandowskis Tod nicht. „Wir sind völlig überrascht von den Entwicklungen“, versicherte Rotthaus.

Zur Todesursache Lewandowskis und den möglichen Hintergründen gibt es verschiedene Berichte. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bochum lehnte es am Sonntag erneut ab, dazu Stellung zu nehmen. Lewandowski, der frühere Trainer von Bayer Leverkusen und des 1. FC Union Berlin, war am Mittwoch tot in seiner Wohnung in Bochum gefunden worden. Er wurde 44 Jahre alt. Mitte Februar hatte er sich als Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin wegen eines akuten Erschöpfungssyndroms („Burnout“) zunächst krank schreiben lassen, später hatte er seinen Vertrag aufgelöst.

