London -Auch zehn Jahre nach dem Verschwinden der dreijährigen Maddie hat die britische Polizei die Hoffnung auf eine Lösung des Falls nicht aufgegeben. Vier Beamte seien weiterhin mit einer „kleinen Zahl von entscheidenden Ermittlungssträngen“ befasst, teilte Scotland Yard am Dienstagabend mit. „Wenn wir nicht dächten, dass sie bedeutend sind, würden wir nicht weitermachen“, sagte Mark Rowley, Leiter für Sonderermittlungen bei Scotland Yard.

Goldstücke an Informationen

In welche Richtung die Ermittlungen gehen, wollte Rowley in einem Interview mit britischen Medien nicht sagen. „Es hilft den ermittelnden Teams nicht, über diese Aspekte zu sprechen.“ Es gebe „Goldstücke an Informationen“, die zu einer Lösung des Falls führen könnten“, so Rowley.

Weiterhin könne nicht ausgeschlossen werden, dass Maddie noch am Leben sei. Die damals dreijährige Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Die britische Polizei ermittelt seit 2011 in dem Fall. Die portugiesische Justiz hatte ihre Ermittlungen 2008 zunächst eingestellt, nahm sie im Oktober 2013 aufgrund neuer Indizien aber wieder auf. Die Zusammenarbeit mit den portugiesischen Kollegen sei „besser denn je“, sagte Rowley.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Was genau mit Maddie geschah, ist weiterhin unbekannt. Ihre Eltern waren in einem nahegelegenen Restaurant essen, als Maddie aus dem Ferienappartement verschwand. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie entführt wurde. Eine Beteiligung der Eltern gilt inzwischen als widerlegt. „Es gibt absolut keinen Grund, das wieder aufzumachen“, sagte Rowley. Kate und Gerry McCann waren zeitweise ins Visier portugiesischer Ermittler geraten.

Eltern bereiten sich auf den Jahrestag vor

Maddies Eltern bezeichneten den nahenden zehnten Jahrestag des Verschwindens eine „furchtbare Erinnerung an geraubte Zeit“. Die Familie rüste sich für die kommenden Wochen. „Es ist wahrscheinlich, dass es stressig und schmerzhaft wird, umso mehr als die Wiederaufbereitung alter „Geschichten“, falscher Informationen, Halbwahrheiten und blanker Lügen ihre Runde in Zeitungen, Sozialen medien und Sondersendungen machen wird“, schrieben sie auf der offiziellen „Find-Maddie-Webseite“. In der Vergangenheit hatten sie sich immer wieder mit Aufrufen an die Öffentlichkeit gewandt.

Mark Rowley versprach den Eltern, „alles Menschenmögliche zu tun“, um eine Antwort darauf zu geben, was mit Maddie geschah. Ich würde es ihnen gerne garantieren, aber traurigerweise können Ermittlungen niemals zu 100 Prozent erfolgreich sein“, sagte Rowley.

Allein die britischen Ermittlungen im Fall Maddie sollen mehr als 13 Millionen Euro gekostet haben. Zeitweise waren bis zu 30 Beamte im Einsatz. Im März bewilligte das britische Innenministerium Geld für weitere sechs Monate. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: